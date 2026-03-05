El hidrógeno irrumpe en la movilidad marítima en el eMobility World Congress de Málaga

En este contexto, Dhamma Blue participará, junto al Puerto de Sotogrande, en el eMobility World Congress, que se celebra los días 10 y 11 de marzo en Málaga. La compañía acudirá al encuentro con el primer barco español de recreo impulsado por hidrógeno, poniendo sobre la mesa una idea clara: la eMobility también es marítima.

Dhamma Blue mostrará el modelo DHB-P01, ya en fase de comercialización, como caso real de movilidad cero emisiones en el mar, una solución especialmente relevante para la protección de lagos, canales urbanos, bahías y espacios naturales sensibles, donde la contaminación y el ruido tienen un impacto directo Los cofundadores de la compañía, Philippe Esposito, presidente, y Robin Imaz, CEO, participarán además el miércoles 11 de marzo en la mesa redonda “Leisure Cruises & Sustainable Maritime Transport: Electrification and Hydrogen at Sea”, centrada en el papel de la electrificación y el hidrógeno en la transformación del transporte marítimo y el turismo costero.

“España está en una posición privilegiada para liderar la tecnología del hidrógeno gracias a su capacidad para generar energías renovables competitivas”, señala Esposito. “El siguiente paso es desplegar infraestructuras en puertos y marinas que permitan que estos usos, ya demostrados, puedan escalar”, añade.

Puertos y marinas como nodos de eMobility

La participación conjunta con el Puerto de Sotogrande refuerza el papel de los puertos deportivos como infraestructuras estratégicas dentro del ecosistema de la movilidad sostenible, capaces de conectar la movilidad terrestre y marítima a través de energías limpias.

“No entendemos el futuro de la náutica de recreo sin una apuesta decidida por la descarbonización”, afirma Miguel Ángel Díez, director gerente del puerto. “Sotogrande trasciende su papel tradicional de marina para consolidarse

como colaborador estratégico e infraestructura crítica, estableciendo una base operativa de referencia para embarcaciones propulsadas por hidrógeno y aportando el entorno y la solvencia operativa que esta tecnología requiere”, explica Díez.

Esta visión sitúa a los puertos no solo como puntos de atraque, sino como nodos de movilidad no contaminante, capaces de dar servicio a embarcaciones y, en el futuro, a otros modos de transporte vinculados al entorno portuario.

Con su participación en el eMobility World Congress, Dhamma Blue y el Puerto de Sotogrande trasladan un mensaje alineado con los grandes retos del sector: la movilidad sostenible no termina en tierra firme y el mar forma parte imprescindible de la transición hacia un transporte limpio, silencioso y respetuoso con los ecosistemas.