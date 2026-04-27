Héctor Barbotta presenta en Málaga este martes la biografía de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía

Considerado actualmente como un líder que apuesta decididamente por el centro político como espacio de convivencia, este libro, según se desprende de sus páginas, no es solo la historia de un dirigente, es la historia de una generación que quiso romper techos invisibles, entre los que se encontraba un joven malagueño cuyo futuro como alternativa era incierto, hasta que se ganó la confianza de los andaluces al elegir como forma de hacer política, frente a la hostilidad, la moderación, la constancia y la convicción de poder llegar a sectores más amplios de la sociedad.

Igualmente, este libro permite comprender no solo cómo se conquista el poder, sino cómo se construye un liderazgo, y por qué, cuando el cambio parecía una quimera, terminó convirtiéndose en realidad.

Portada

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El autor

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Ficha de libro

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