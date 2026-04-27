Entrevista con el escritor y periodista

Héctor Barbotta presenta en Málaga este martes la biografía de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía

El camino del cambio es el título de la nueva publicación de la editorial Almuzara. Se trata de una biografía que, escrita por el periodista Héctor Barbotta, recorre, con pulso narrativo y mirada rigurosa, la trayectoria vital del actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Desde sus humildes raíces —hijo de emigrantes andaluces en Cataluña— hasta que llegó a regir el destino de los andaluces, después de treinta y siete años de gobierno socialista, el libro lleva a cabo un itinerario por los hitos más importantes de la vida de este político, de la que su biógrafo destaca, entre otros valores, el del esfuerzo familiar, el de la cultura del trabajo y el de la rebeldía frente a la inercia.

Isabel Naranjo

Malaga |

Considerado actualmente como un líder que apuesta decididamente por el centro político como espacio de convivencia, este libro, según se desprende de sus páginas, no es solo la historia de un dirigente, es la historia de una generación que quiso romper techos invisibles, entre los que se encontraba un joven malagueño cuyo futuro como alternativa era incierto, hasta que se ganó la confianza de los andaluces al elegir como forma de hacer política, frente a la hostilidad, la moderación, la constancia y la convicción de poder llegar a sectores más amplios de la sociedad.

Igualmente, este libro permite comprender no solo cómo se conquista el poder, sino cómo se construye un liderazgo, y por qué, cuando el cambio parecía una quimera, terminó convirtiéndose en realidad.

Portada

https://gestoralmuzara.com/subidas/libro/13407/9791370203474_portada.jpg

El autor

https://gestoralmuzara.com/autores/6793_autor.jpg

Ficha de libro

https://gestoralmuzara.com/subidas/libro/13407/9791370203474_ficha.pdf

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer