Fundación Unicaja presenta ‘Las tardes de la Moncloa o las brujas de Don Francisco’, una obra inédita de los hermanos Machado

Fundación Unicaja presenta este miércoles ‘Las tardes de la Moncloa o las brujas de Don Francisco’, el primer acto de los tres previstos de una obra inédita de los hermanos Machado cuyo texto quedó inacabado cuando estalló la guerra civil en 1936. La publicación, editada por el Servicio de Publicaciones de Fundación Unicaja, retrata en tono satírico y crítico la vida política y social de la España de finales del siglo XVIII.

El responsable de Literatura de la Fundación Unicaja, Francisco Cañadas, y los investigadores Rafael Alarcón y Antonio Rodríguez Almodóvar han dado a conocer en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla este hallazgo literario, enmarcado en la labor de divulgación de la Fundación Unicaja de su colección de manuscritos de los hermanos Machado.

Los investigadores Rafael Alarcón y Antonio Rodríguez Almodóvar han recuperado el primer acto completo de los tres previstos de la obra, cuyo texto quedó inacabado en el taller de los hermanos Machado cuando estalló la guerra civil en 1936. Al igual que con ‘La diosa Razón’, los investigadores han partido de una copia en limpio realizada por José Machado, el hermano pintor que se ocupaba habitualmente de preparar los textos de Manuel y de Antonio para mandarlos a la imprenta. Asimismo, se han analizado otros manuscritos de los propios dramaturgos, que aparecían dispersos en el segundo legado que adquirió la Fundación Unicaja en 2018, y que han permitido la recuperación del texto del primer acto completo.

‘Las tardes de la Moncloa o las brujas de Don Francisco’ es una sátira humorística con algunas partes cantadas siguiendo el esquema del llamado “género chico”, que retrata la vida política y social de la España de finales del siglo XVIII y de la corte de Carlos III y los prolegómenos de la de Carlos IV. A través del humor, la ironía y elementos cercanos al esperpento, los autores presentan a don Francisco (Goya) y a una serie de personajes caricaturescos que simbolizan el poder, la hipocresía y las intrigas políticas. La obra combina crítica social y entretenimiento, utilizando el diálogo ágil y la exageración para denunciar los vicios de la política y las falsas apariencias de la sociedad de su tiempo.

Apertura de la nueva exposición sobre el teatro de los Machado

De manera paralela a la publicación, Fundación Unicaja ha organizado la exposición ‘El nuevo teatro de los Machado’, comisariada por Antonio Rodríguez Almodóvar, que realiza un recorrido por el estado y carácter novedoso de las obras teatrales ‘La diosa Razón’ y ‘Las tardes de la Moncloa o las brujas de Don Francisco’. A través de manuscritos de los hermanos, fotografías, libros, relatos históricos y comentarios, la exposición muestra el cambio en la dramaturgia de los Machado hacia el drama histórico sentimental o la comedia dramática con tintes locales.

La exposición ‘El nuevo teatro de los Machado’ se puede visitar hasta el 19 de julio en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla (Avenida de la Palmera, 45) con entrada gratuita de lunes a sábados de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, y domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas.