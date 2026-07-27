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Fundación Unicaja apoya la Escuela de Deporte Inclusivo ‘Se Salen’ de El Langui

La institución se suma al proyecto de Juan Manuel Montilla para promover el desarrollo personal, social y deportivo de personas con grandes necesidades de apoyo

Redacción

Málaga |

Fundación Unicaja apoya la Escuela de Deporte Inclusivo ‘Se Salen’ de El Langui
Fundación Unicaja apoya la Escuela de Deporte Inclusivo ‘Se Salen’ de El Langui | Fundación Unicaja

Fundación Unicaja apoya la Escuela de Deporte Inclusivo ‘Se Salen’, impulsada por el actor, director de cine, rapero y deportista Juan Manuel Montilla ‘El Langui’ a través de la Asociación A Mi No Me Digas Que No Se Puede Hacer. La institución se suma durante la temporada 2026/2027 a este proyecto de Juan Manuel Montilla que utiliza el deporte como herramienta de desarrollo personal, social y deportivo para personas con grandes necesidades de apoyo.

La Escuela de Deporte Inclusivo ‘Se Salen’ está dirigida a niños y niñas con grandes necesidades de apoyo, ofreciendo un entorno adaptado, seguro y motivador donde iniciarse en la práctica deportiva. El proyecto tiene como eje principal la práctica de la boccia paralímpica, deporte similar a la petanca, diseñado exclusivamente para personas en silla de ruedas con parálisis cerebral, lesión cerebral o discapacidad física severa.

Paralelamente, la iniciativa también ha puesto en marcha grupos de entrenamiento para personas adultas, favoreciendo la continuidad deportiva y la mejora de la calidad de vida. Entre los beneficios de este proyecto deportivo se encuentran la mejora de la motricidad, autoestima, habilidades cognitivas, socialización, hábitos de vida saludable y reducción de ansiedad y estrés. En la actualidad cuentan con 92 personas usuarias, con tres deportistas compitiendo al máximo nivel.

Con esta iniciativa, Fundación Unicaja reafirma su compromiso con el deporte y la inclusión social, a través del respaldo a una iniciativa que fomenta la participación, la inclusión real de personas con diversidad funcional y la igualdad de oportunidades en el acceso al deporte.

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