La Fundación Rafael Pérez Estrada acerca “La ciudad velada” a los malagueños a través de la EMT

Durante los días previos al 23 de abril, las pantallas y marquesinas de los autobuses de Málaga han difundido un spot en el que se invitaba a descubrir una nueva Málaga vista con los ojos de Rafael Pérez Estrada, una ciudad atravesada por la imaginación, la poesía y la singular mirada de uno de los creadores más originales de la cultura malagueña contemporánea.

Esta original iniciativa se ha completado con la entrega de más de 10.000 mapas literarios interactivos, distribuidos a través de los autobuses de la EMT el mismo día 23 de abril, con los que la Fundación ha querido ofrecer a malagueños y visitantes una manera diferente de acercarse al universo creativo del autor.

El mapa, que une literatura, patrimonio, cultura y tecnología, propone al lector y al usuario un recorrido por algunos de los espacios más significativos en el imaginario de Rafael Pérez Estrada.

El itinerario comienza en el Archivo Municipal de Málaga, lugar en el que se conserva el legado de Rafael Pérez Estrada, y desde allí invita a recorrer distintos puntos clave de la ciudad vinculados a su obra y a su forma de mirar. Gracias al uso del teléfono móvil, el usuario puede acceder a una experiencia que reinterpreta enclaves emblemáticos de Málaga desde una perspectiva creativa y literaria, permitiendo contemplar lugares tan reconocibles como La Farola o la Catedral a través del prisma poético del artista.

Con esta propuesta, la Fundación Rafael Pérez Estrada refuerza su apuesta por nuevas fórmulas de mediación cultural capaces de conectar patrimonio y ciudadanía a través de lenguajes contemporáneos, accesibles e innovadores. La ciudad velada convierte así el paseo urbano en una experiencia participativa que invita no solo a leer, sino también a descubrir, observar e interactuar con la ciudad desde una mirada distinta.

La EMT colabora de forma habitual en la difusión de la programación cultural que la Fundación organiza mensualmente, contribuyendo a acercar la lectura y la creación a los usuarios del transporte público.

Con motivo del Día del Libro, esta colaboración ha adquirido una dimensión especial mediante una acción que ha permitido hacer llegar esta propuesta a miles de personas en un entorno cotidiano y cercano como es el autobús urbano.

El mapa literario interactivo La ciudad velada. Un paseo por la Málaga de Rafael Pérez Estrada ha sido creado gracias al apoyo de Fundación Unicaja, cuya colaboración ha hecho posible el desarrollo de este proyecto pensado para divulgar el legado del autor desde una perspectiva actual, participativa y abierta a todos los públicos.

Con esta iniciativa, la Fundación Rafael Pérez Estrada se suma a la celebración del Día del Libro llevando la literatura fuera de sus espacios habituales y situándola en el pulso diario de la ciudad, allí donde la cultura puede sorprender, acompañar y abrir nuevas formas de conocer Málaga.

La Fundación Rafael Pérez Estrada

La Fundación Rafael Pérez Estrada nace en marzo de 2012 para la custodia, conservación, estudio y difusión de legado artístico y documental que el propio artista donó al Ayuntamiento de Málaga. La Fundación también tiene entre sus fines fomentar la investigación literaria universal, en especial la española contemporánea.

Asimismo, la Fundación Rafael Pérez Estrada se propone el fomento de la lectura a través de distintas iniciativas y actividades con el objeto de convertirse en un centro de promoción y difusión de la cultura escrita, con propuestas innovadoras que atiendan los intereses e inquietudes de todos los públicos (infantil, juvenil, adulto, sénior) y de todos los niveles (desde el aficionado hasta el especializado).

La sede de la Fundación se encuentra en la segunda planta del Archivo Municipal de Málaga, en el mismo edificio donde se encuentra su legado, visitable, en la planta baja.