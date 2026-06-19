FUJIFILM presenta en CM Málaga sus soluciones para la creación, exhibición y preservación del patrimonio audiovisual

FUJIFILM participa en CM Málaga, Culture & Museum Internacional Tech Forum, el encuentro internacional de profesionales enfocado en la innovación, la inspiración y el negocio en la industria cultural y sector museístico. La cita tendrá lugar los días 22 y 23 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA), dónde la compañía nipona estará presente en el stand A2.

Uno de los principales protagonistas de la feria será el equipo de ProArchive by FUJIFILM, el servicio de archivo digital de fotografías y vídeos de la compañía. Esta herramienta responde a una necesidad creciente entre fotógrafos profesionales, agencias, instituciones culturales y responsables de fondos documentales: disponer de un sistema centralizado, seguro y eficiente que permita preservar el patrimonio audiovisual a largo plazo. ProArchive incorpora almacenamiento a largo plazo, indexación, previsualización, una interfaz de uso sencillo y tecnología de almacenamiento propio basada en LTO Ultrium de FUJIFILM.

Junto a esta solución, FUJIFILM expondrá la cámara digital sin espejo de gran formato GFX100 II, equipada con un sensor de 102 megapíxeles y el procesador X-Processor 5. Este modelo está orientado a profesionales que buscan máxima calidad de imagen, velocidad, precisión de enfoque, e incorpora la tecnología Pixel Shift que permite obtener una imagen de hasta 407MP y una profundidad de 16 bits de color. Funciones avanzadas de vídeo, características especialmente relevantes para la reproducción de documentos e imágenes, creación de contenidos culturales y artísticos.

La compañía también presentará el FUJIFILM PROYECTOR ZUH12000, un proyector profesional compatible con proyección 4K y 12.000 lúmenes de brillo, diseñado para grandes espacios, instalaciones inmersivas, auditorios, museos, showrooms y entornos culturales con alta exigencia visual. Gracias a su sistema de lentes intercambiables y a la posibilidad de incorporar una lente plegada rotatoria, el equipo amplía las posibilidades de instalación y permite proyectar sobre paredes, pantallas, techos o suelos, incluso en espacios complejos o con limitaciones arquitectónicas.

“En FUJIFILM queremos acompañar al sector cultural en todo el ciclo de vida de la imagen: desde la creación de contenidos hasta su exhibición y preservación. CM Málaga es el marco perfecto para mostrar soluciones como GFX100 II, FUJIFILM PROJECTOR ZUH12000 y ProArchive, pensadas para impulsar nuevas experiencias visuales y proteger el patrimonio audiovisual”, señala Santiago Sanz García, Optical Spain & Recording Media Iberia Manager de Fujifilm.