Frou Frou celebra el inicio de mayo con dos experiencias únicas: Ronqueo de Atún y Floral Market por el Día de la Madre

Tras su reapertura el pasado 27 de marzo, el restaurante da la bienvenida a la primera gran semana festiva de la primavera con dos activaciones que reflejan el espíritu del concepto: el placer de compartir, el producto como protagonista y una programación que convierte cada visita en un plan completo.

Día de la Madre en Frou Frou: Floral Market y taller de flores

El sábado 2 de mayo a partir de las 12:00 h, Frou Frou celebrará el Día de la Madre con una experiencia pensada para disfrutar en familia en un entorno cálido y mediterráneo.

Frou Frou organizará un Floral Market donde se podrán adquirir ramos, además de un taller de flores para adultos y niños en ruso, dirigido por los floristas de Flovers. un ambiente festivo y relajado, fiel al estilo del restaurante.

Todos los asistentes serán recibidos con un welcome drink, y podrán completar la experiencia disfrutando de la propuesta gastronómica de Frou Frou, con su carta mediterránea centrada en el producto, el raw bar y su ya icónico fish market display.

Tuna Ronqueo: el atún en su máxima expresión

El próximo viernes 8 de mayo a las 19:00 h, Frou Frou celebrará una de las citas más esperadas por los amantes de la gastronomía: el Ronqueo del Atún, un espectáculo culinario en vivo en el que los chefs del restaurante realizan el despiece tradicional del atún, mostrando el valor gastronómico de cada corte y revelando el producto en su mejor momento de temporada.

Una oportunidad única para descubrir creaciones especiales elaboradas a partir de cada parte del atún, en una experiencia pensada para disfrutar del producto desde dentro, acompañada de un menú especial del chef creado para la ocasión, donde cada elaboración pone en valor la frescura, la técnica y la creatividad de la cocina mediterránea contemporánea de Frou Frou.

Un concepto que celebra el Mediterráneo más vibrante

Inspirado en enclaves de la costa mediterránea como la Riviera francesa, la Costa Amalfitana o las islas griegas, Frou Frou propone una experiencia que combina tradición costera y contemporaneidad, con una cocina sensorial liderada por el Chef Sergey Yurchyshyn, Corporate Concept Chef del Grupo Bulldozer.

Más allá de la gastronomía, el restaurante refuerza su identidad como un espacio vivo donde conviven arte, música y experiencias en directo, con una programación que acompaña el ritmo de la semana: desde mediodías relajados y sunsets, hasta noches con DJ y entretenimiento en vivo.

Un concepto diseñado para quedarse, donde el Mediterráneo se vive desde la abundancia, la creatividad y el placer de compartir.