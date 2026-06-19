Félix Romero, elegido presidente de la Mancomunidad

Félix Romero Moreno ha sido hoy elegido presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Romero, marbellí licenciado en Derecho, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, ha obtenido el apoyo de la Asamblea de la Mancomunidad y dirigirá el ente hasta las próximas elecciones municipales.

En su discurso, Romero, tras agradecer la presencia de representantes institucionales como Patricia Navarro, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, y Francis Salado, presidente de la Diputación Provincial, ha marcado las líneas maestras de su mandato. Romero comenzó comprometiendo “”mi dedicación, mi esfuerzo y mi conocimiento, forjado durante años de servicio público en esta casa, que siento como propia”.

Para el nuevo presidente, “la razón de ser de esta Mancomunidad es unir esfuerzos para ser más fuertes, más eficientes y más útiles de lo que seríamos por separado. Representamos el motor económico de la provincia de Málaga y una de las marcas turísticas más potentes de España”.

“Soy plenamente consciente de que la Mancomunidad es un ente instrumental, una herramienta al servicio de los ayuntamientos. Y como tal, debe garantizar estándares de calidad, ahorros reales y soluciones comunes a retos que compartimos. El apoyo a los ayuntamientos es la verdadera esencia y razón de ser de esta institución. Por ello, en el periodo que hoy comienza toda acción, decisión y gestión que haga el equipo de gobierno estará fundamentada en esto: en el apoyo a los once ayuntamientos que conforman la comarca occidental malagueña”.

Félix Romero asumió que el suyo será “un mandato breve, apenas un año. Y precisamente por eso, mi compromiso es claro: culminar lo que está en marcha y avanzar en lo que es urgente. Así, impulsaremos las inversiones pendientes del Plan de Infraestructuras Hidráulicas, reforzando el abastecimiento, el saneamiento y la digitalización del ciclo integral del agua; avanzaremos hacia un modelo de economía circular, modernizando el Complejo Medioambiental y mejorando la eficiencia de la recogida y el reciclaje para cumplir con los estándares europeos que nuestros ciudadanos merecen; reforzaremos la marca Costa del Sol Occidental como destino líder, trabajando unidos para consolidar nuestra posición en los mercados internacionales; mejoraremos la cooperación municipal con una hoja de ruta clara para cada ayuntamiento, con compromisos verificables y seguimiento permanente; recuperaremos los Planes de Inversión Mancomunada (PIM), como instrumentos de planificación plurianual que permitían a la Mancomunidad coordinar inversiones comunes en agua, saneamiento, residuos, infraestructuras turísticas y equipamientos en cada uno de los municipios; y seguiremos haciendo de ACOSOL una de las mejores empresas en la gestión del agua. Con su extraordinario equipo profesional, el recurso más importante, el más vital, seguirá estando en las mejores manos. No ahorraremos ningún esfuerzo tanto en la distribución de agua como en la gestión del saneamiento para seguir garantizando el servicio en las mejores condiciones de calidad, respeto al medio ambiente y sostenibilidad”.

El nuevo presidente concluyó su intervención apelando “a lo mucho que nos une y superando lo poco que nos separa. Porque eso es lo que demandan los tiempos y lo que esperan de nosotros los vecinos de la Costa del Sol. No puedo prometer una solución para cada petición, pero sí garantizo atención, diálogo y una respuesta para cada inquietud”.