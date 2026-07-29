Factoría Echegaray producirá en su undécima temporada obras de Mario Muñoz, Yanina Marini, Miguel Romero Esteo y Alberto Conejero

Las cuatro obras producidas por Factoría Echegaray se estrenarán en el Teatro Echegaray entre el próximo mes de noviembre y julio de 2027.

El vivero escénico municipal ha seleccionado en su convocatoria pública anual RØSS, una investigación coreográfica con elementos de teatro físico con la que Muñoz resignifica el texto lorquiano Doña Rosita la soltera, y Esperar qué, pieza de Marini que fue galardonada con el XI Premio Madrid Sur de Textos Teatrales y que aborda la relación existencial entre una madre y un hijo con la eutanasia como telón de fondo. La producción de El declive, última obra escrita por el dramaturgo cordobés, se enmarca en la colaboración de Factoría Echegaray con la Asociación Miguel Romero Esteo, mientras que con el montaje de ¿Cómo puedo no ser Montgomery Clift? la productora de Málaga Procultura estrena la rama Factoría Invita.

La temporada 2026-27 comenzará en noviembre con RØSS, una hibridación de coreografías, teatro físico y otros recursos escénicos que desde una perspectiva contemporánea relee el texto de Federico García Lorca Doña Rosita la soltera. La pieza examina cómo el paso del tiempo y el apego a ideales inalcanzables continúan determinando la psique del sujeto actual. Mediante el lenguaje del movimiento, se expone la parálisis existencial y las consecuencias derivadas de no establecer un límite de no retorno. Se plantea así un diálogo dialéctico entre el pasado y el presente que cuestiona la gestión de nuestras expectativas y la necesidad de desprenderse de las ilusiones antes de que se tornen destructivas. RØSS se representará en el Echegaray entre el 12 y el 21 de noviembre, de jueves a sábado (seis funciones en total), con dirección del propio Mario Muñoz.

Paco Corpas, vicepresidente de la Asociación Miguel Romero Esteo, dirigirá la puesta en escena de El declive, que abrirá el telón del segundo teatro municipal entre el 15 y el 24 de abril de 2027. Jerónimo Arenal y Federico Peralta protagonizarán un montaje basado en la versión de María Beltrán de ese último texto del autor cordobés afincado en Málaga, con Jorge Colomer en la iluminación y María Luisa Tomás en el espacio sonoro. El declive será el segundo escalón de una colaboración bianual entre la Asociación y Factoría Echegaray que comenzó en la temporada 2024-25 con la recuperación de De lentejas y garbanzos. El declive presenta a dos hombres, dos personajes, dos actuantes que juegan con la realidad buscando una pulsión que le dé un sentido al mundo. O dinero. O un sostén. O tal vez, simplemente, una verdad. Dos fuerzas que se atraen y se repelen. Siempre dos fuerzas.

Yanina Marini aporta a Factoría Echegaray su premiado texto Esperar qué. En él, una madre y su joven hijo, un chaval de 12 años postrado en una cama, atraviesan una decisión existencial: comprender y aceptar o no la voluntad de eutanasia del muchacho. Un dilema sobre el sentido de la vida en las condiciones en que se encuentra él. Un recorrido profundo y ajeno a parámetros y presupuestos sociales, que atraviesa aspectos filosóficos, psicológicos y humanos. Una obra encuadrada en un marco poético y musical que le ofrece frescura y belleza. Esperar qué se preparará para estrenarse en el Echegaray entre el 17 y el 26 de junio del próximo año, como en todas las obras de Factoría Echegaray en funciones programadas de jueves a sábado.