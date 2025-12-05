Experiencias wellness, gastronómicas y exclusivas para regalar estas fiestas y acertar seguro

Gastronomía, bienestar, exclusividad y deporte se unen en una colección de ideas que celebran la esencia andaluza y el arte de disfrutar sin prisa. Desde cenas con sabor al sur hasta rituales de spa, planes inolvidables en la Penthouse o jornadas de golf bajo el sol mediterráneo, La Zambra convierte el acto de regalar en una invitación a vivir experiencias que permanecen.

Para los amantes del sabor: cena en Picador con su nueva carta de otoño

Regalar una cena en Picador, el restaurante insignia de La Zambra Resort, es una forma segura de acertar con quienes disfrutan de la buena mesa. Con su nueva carta de otoño, el chef ejecutivo Juanjo Solano reinterpreta la cocina andaluza y malagueña desde la técnica, la sensibilidad y una mirada contemporánea.

El menú arranca con propuestas como el Mollete de chili crab en tempura, continúa con homenajes al mar como la Merluza con tartar de gambón y gazpachuelo andaluz o el Salmonete con puerro y salsa meunière, y se adentra en sabores de tierra con la Croqueta de morcilla, queso de flor y miel de trufa o el Entrecôte con chimichurri de tomate seco y tuétano.

Entre los clásicos que regresan destacan el Tartar de solomillo de vaca vieja, la Presa ibérica con puré de boniato y el Magret de pato con miel de Frigiliana.

El postre pone el punto final: las Hojas crujientes de pera al vino, una opción vegana y libre de alérgenos (excepto gluten), ligera y elegante.

Una propuesta ideal para sorprender estas fiestas: una cena con sabor, creatividad y una visión renovada de la gastronomía del sur, perfecta para quienes disfrutan descubriendo nuevos sabores.

Y… para los más exquisitos, una cena en la Penthouse

Para quienes buscan un regalo realmente especial, La Zambra Resort ofrece la posibilidad de disfrutar de una cena privada en la Penthouse, uno de los espacios más exclusivos del hotel. Con más de 200 m², terraza panorámica y piscina propia, la suite se convierte en un escenario excepcional para compartir una velada única en total privacidad.

La experiencia incluye tres horas de uso exclusivo, una cena de seis pases diseñada por el equipo culinario del resort, una botella de Champagne Louis Roederer y valet parking, creando un plan que combina gastronomía, intimidad y lujo relajado.

Una opción perfecta para sorprender estas fiestas con un regalo diferente, pensado para celebrar una ocasión especial o, simplemente, para disfrutar de un momento inolvidable a dos.

Para quienes buscan calma: las nuevas membresías Mood Spa

El bienestar también puede regalarse, y Mood Spa reúne varias opciones para quienes valoran la serenidad y el autocuidado. Su espacio de más de 2.000 m² invita a recuperar equilibrio a través de gimnasio, clases de yoga y pilates, rituales exclusivos y acceso al circuito de spa.

Además de las modalidades Esencial y Premium de sus nuevas membresías —que incluyen ventajas como descuentos, regalos de bienvenida, acceso a pistas deportivas y condiciones especiales en alojamiento—, Mood Spa propone sus bonos regalos, ideales para sorprender con tratamientos, rituales o circuitos de spa personalizados.

Una idea de regalo pensada para quienes quieren integrar el bienestar en su día a día y convertir cada visita en un momento propio de desconexión y equilibrio.

Para los más deportistas: un destino soñado para golfistas

Para quienes disfrutan del golf, La Zambra Resort ofrece un regalo que no falla: acceso a uno de los entornos más privilegiados de la Costa del Sol para practicar este deporte. Con dos campos directamente conectados al hotel y otros diez a menos de 15 minutos, es una propuesta pensada para vivir —y regalar— el golf en su mejor versión.

Los Olivos y Los Lagos, diseñados por Robert Trent Jones, destacan por su trazado técnico pero amable, con greenes amplios, lagos estratégicos y muy poco rough. Dos recorridos versátiles que se adaptan tanto a jugadores experimentados como a quienes buscan disfrutar a su ritmo bajo el sol mediterráneo.

Un regalo útil, experiencial y perfecto para quienes encuentran en el green su lugar favorito para desconectar

O… para los que buscan una escapada exprés, los Day Pass de La Zambra (y Mood Spa)

Para quienes prefieren un regalo práctico, flexible y fácil de disfrutar, La Zambra también ofrece sus Day Passes, una experiencia de un día que permite desde acceso a hamaca, hamaca y almuerzo para 2, hamaca, almuerzo y spa, yoga, desayuno y spa.