Éxito del VI Foro Nacional de Hostelería en Málaga, con 400 asistentes y un fuerte respaldo institucional

El VI Foro Nacional de Hostelería, celebrado hoy en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA), ha concluido con un balance muy positivo, consolidándose como un espacio de referencia para el análisis y el debate sobre el presente y el futuro del sector. Bajo el lema “La gastronomía como eje cualitativo del destino turístico”, el encuentro ha reunido a 400 profesionales de la hostelería, el turismo y las administraciones públicas.

Organizado por la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía y Hostelería de España, el Foro ha puesto de relieve el papel estratégico de la gastronomía como elemento diferenciador de los destinos turísticos, así como su contribución a la sostenibilidad, la innovación y la creación de valor en los territorios.

Durante el acto inaugural, el presidente de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, destacó que “este Foro demuestra, una vez más, que la hostelería es un motor económico y social de primer nivel y que la gastronomía se ha convertido en una herramienta clave para reforzar la competitividad de nuestros destinos”. Asimismo, subrayó la importancia de la colaboración entre empresas e instituciones para afrontar los retos del sector.

Por su parte, el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, señaló que “la elevada participación y el nivel de los ponentes confirman que este Foro es ya una cita imprescindible para toda la cadena de valor de la hostelería”, y añadió que “apostar por la gastronomía es apostar por un turismo de mayor calidad y más sostenible”.

Desde el ámbito institucional, el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, valoró que “Málaga y Andalucía vuelven a situarse en el centro del debate nacional sobre turismo y gastronomía, dos sectores estratégicos para nuestra economía”, destacando el papel del producto local como elemento de identidad y desarrollo.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, afirmó que “la gastronomía andaluza es uno de nuestros grandes activos como destino y encuentros como este Foro son fundamentales para seguir avanzando en sostenibilidad, innovación y excelencia”.

Por último, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, resaltó que “la ciudad es un escenario idóneo para acoger foros de este nivel, que refuerzan nuestra proyección como destino gastronómico y turístico de primer orden”, y puso en valor la capacidad de la hostelería para generar empleo y cohesión social.

El programa ha contado con ponencias y mesas de diálogo en torno a la sostenibilidad, la innovación y la gastronomía como marca destino, así como con la intervención destacada del chef Toño Pérez, del restaurante Atrio (Cáceres), tres estrellas Michelin.

Con esta sexta edición, el Foro Nacional de Hostelería refuerza su vocación de convertirse en una cita anual ineludible para los profesionales del sector y en un espacio de reflexión estratégica sobre los desafíos y oportunidades de la hostelería y el turismo gastronómico en España.