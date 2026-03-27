Este sábado se celebra la quinta edición de TenMod para impulsar moda y el talento emergente malagueño

Premios y reconocimientos

En el marco de TenMod 2026 también se reconocerá la trayectoria y el compromiso de destacadas figuras y entidades vinculadas al sector de la moda y al desarrollo empresarial de la provincia. Entre los galardonados se encuentra La Gioconda Novias, firma malagueña reconocida por su sólida trayectoria como negocio familiar y por haberse consolidado, a lo largo de los años, como un referente en el sector nupcial en Málaga. Asimismo, se reconocerá la labor de Esperanza González Pazos, diputada del Área de Desarrollo Económico Sostenible, por su compromiso con la iniciativa "Málaga de Moda", un proyecto que, gracias a su impulso, se ha convertido en una plataforma clave para la promoción del talento creativo de la provincia.

Horarios de los Desfiles

La programación de desfiles dará comienzo el sábado, 28 de marzo, en el Gran Hotel Miramar. A las 11:30 horas se celebrará el concurso "Málaga de Moda: Nuevas Visiones Creativas", patrocinado por "Málaga de Moda", marca "talento original" de la Diputación de Málaga. En este desfile participarán los diseñadores Erika Silvina (Karina Molina), Laura Ortiz, Javier Muñoz, Alba García, Rocío González, Santiago Nicolás Ramírez, Manuela Di Croce (Manuela Luza Maison), Julieth Romero, Charo García – marca Tacón de Char, Rachid Bouazza, Marta Muñoz – Legendaria Studio, Anna Cuevas, María José Perujo y Teresa Perujo.

El jurado del concurso estará compuesto por Elisa Pérez de Siles, concejala de Comercio, Vía Pública, Fomento de la Actividad Empresarial y Contratación Pública Estratégica del Ayuntamiento de Málaga; Esperanza González Pazos, diputada del Área de Desarrollo Económico Sostenible y responsable de la marca Málaga de Moda; Alberto Peláez, modelo y empresario; Royer Martos, actor y colaborador en magazines de televisión; y Raúl Sánchez Nevado, responsable de marketing en el hotel Only You Málaga.