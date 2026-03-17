El espectáculo "TARZAN, el Musical" llega a Málaga esta Semana Santa

En el corazón de Londres, durante una noche de tormenta, la familia Porter se reúne alrededor del fuego mientras

Isabella, la nodriza y guardiana de los secretos familiares, narra al pequeño Charlie la leyenda de Tarzán,

el niño criado por gorilas en una selva donde la naturaleza cobra vida y la magia está en cada rincón.

La trama da un giro cuando William Clayton, el heredero más rico de Londres, llega con una noticia inesperada:

han conseguido permiso para regresar a la misteriosa isla africana que marcó el destino de la familia.

Jane, la intrépida antropóloga, y su padre Archi, el científico, dudan en revivir viejos recuerdos,

pero Charlie, impulsado por la historia de Tarzán, los anima a embarcarse en la aventura.

El viaje los llevará a una selva desbordante de magia y peligros, donde descubrirán que la verdadera fuerza

está en la familia, la valentía y el respeto por la naturaleza. Allí se cruzarán con Tarzán y su mundo,

enfrentándose a desafíos que pondrán a prueba sus lazos y su capacidad de soñar.

TARZAN EL MUSICAL es la nueva super producción familiar de THEATRE PROPERTIES,

la productora española más veterana en musicales de gran formato, y creadora del mítico

Peter El Musical que se ha representado durante 24 años por todo el mundo.

Está escrito y dirigido por Silvia Villaú, con música original compuesta por José Enrique De La Vega

y con una puesta en escena que emocionará y hará disfrutar al espectador reviviendo esta gran historia de amor, amistad y familia.