En el Teatro Sohrlin

El espectáculo "TARZAN, el Musical" llega a Málaga esta Semana Santa

Para esta nueva super producción Theatre Properties ha creado un universo visual impactante: una selva que respira, que vive, que envuelve al espectador desde el primer segundo. TARZÁN EL MUSICAL contará con una escenografía espectacular, caracterizaciones muy realistas, efectos visuales envolventes, acróbatas que surcan el aire entre lianas, bailarines y actores que dan vida a cada rincón de este mundo salvaje y hermoso.

Isabel Naranjo

Malaga |

Musical
El espectáculo "TARZAN, el Musical" llega a Málaga esta Semana Santa | www.ondacero.es

En el corazón de Londres, durante una noche de tormenta, la familia Porter se reúne alrededor del fuego mientras

Isabella, la nodriza y guardiana de los secretos familiares, narra al pequeño Charlie la leyenda de Tarzán,

el niño criado por gorilas en una selva donde la naturaleza cobra vida y la magia está en cada rincón.

La trama da un giro cuando William Clayton, el heredero más rico de Londres, llega con una noticia inesperada:

han conseguido permiso para regresar a la misteriosa isla africana que marcó el destino de la familia.

Jane, la intrépida antropóloga, y su padre Archi, el científico, dudan en revivir viejos recuerdos,

pero Charlie, impulsado por la historia de Tarzán, los anima a embarcarse en la aventura.

El viaje los llevará a una selva desbordante de magia y peligros, donde descubrirán que la verdadera fuerza

está en la familia, la valentía y el respeto por la naturaleza. Allí se cruzarán con Tarzán y su mundo,

enfrentándose a desafíos que pondrán a prueba sus lazos y su capacidad de soñar.

TARZAN EL MUSICAL es la nueva super producción familiar de THEATRE PROPERTIES,

la productora española más veterana en musicales de gran formato, y creadora del mítico

Peter El Musical que se ha representado durante 24 años por todo el mundo.

Está escrito y dirigido por Silvia Villaú, con música original compuesta por José Enrique De La Vega

y con una puesta en escena que emocionará y hará disfrutar al espectador reviviendo esta gran historia de amor, amistad y familia.

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