La enfermería andaluza vuelve a tener una cita con la investigación: el Colegio de Enfermería de Málaga convoca la IX edición de sus premios científicos

Con estos premios, el Colegio de Enfermería de Málaga reafirma un año más su apuesta por el desarrollo investigador de la profesión enfermera y por el reconocimiento de aquellos profesionales que contribuyen, desde la ciencia y la innovación, a mejorar la calidad asistencial y la salud de la ciudadanía.

Una apuesta por la ciencia enfermera

El presidente del Colegio de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco, ha destacado la importancia de seguir fomentando la investigación dentro de la profesión.

“La enfermería tiene muchísimo que aportar desde la investigación y la evidencia científica. Detrás de cada proyecto hay profesionales comprometidos con mejorar los cuidados, la calidad asistencial y la vida de las personas”, señala.

Asimismo, Carrasco ha querido poner en valor el esfuerzo de muchos profesionales que compaginan la actividad asistencial con la investigación.

“Estos premios son también una forma de reconocer el enorme trabajo de quienes investigan muchas veces en condiciones complejas y con una gran carga asistencial. Apostar por la investigación enfermera es apostar por el futuro de la profesión y por un sistema sanitario más seguro, humano y eficiente”, añade.

Categorías de los premios

La convocatoria contempla distintas modalidades dirigidas a reconocer el trabajo investigador en diferentes etapas profesionales de la enfermería andaluza.

Premio al mejor proyecto de investigación presentado por colegiados/as menores de 35 años

Incluye dos modalidades:

Protocolo de investigación

Proyecto de investigación con resultados parciales o totales

Premio al mejor proyecto de investigación presentado por colegiados/as mayores de 35 años

Incluye dos modalidades:

Protocolo de investigación

Proyecto de investigación con resultados parciales o totales

Accésit al mejor proyecto desarrollado por enfermeras residentes o especialistas

Dotación económica

Los trabajos premiados recibirán una dotación económica y diploma acreditativo:

3.000 euros al mejor proyecto de investigación

2.500 euros al mejor protocolo de investigación

2.000 euros al mejor accésit para residentes o especialistas

Presentación de trabajos

Podrán participar profesionales de enfermería colegiados en cualquier Colegio Oficial de Enfermería del territorio andaluz con proyectos relacionados con cualquier ámbito de la enfermería y los cuidados.

Los trabajos deberán ser originales e inéditos y serán evaluados de forma anónima por un jurado compuesto por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito investigador.

El plazo de presentación de trabajos permanecerá abierto desde el 27 de mayo hasta el 30 de julio de 2026.

Toda la información y acceso al formulario de inscripción estará disponible en: https://colenfermalaga.com/contenido/60592/investigar-tambien-es-cuidar-llega-la-ix-edicion-de-los-premios-de-investigacion-del-colegio-de-enfermeria-de-malaga