El emprendimiento femenino alcanza cifras históricas en Málaga según el informe GEM

El Informe GEM Málaga 2024/25 presenta los principales resultados de la medición de la actividad emprendedora en la provincia y en la ciudad de Málaga. Los datos confirman nuevamente la posición de liderazgo de Málaga en el conjunto del país y muestran un comportamiento especialmente destacado del emprendimiento femenino, que alcanza valores máximos en las series históricas disponibles.

La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) de Málaga provincia se sitúa en el 10,0%, la cifra más elevada registrada en los últimos años y claramente superior a la media de España (7,2%).

En Málaga capital, la TEA crece y alcanza el 10,8%, superando el valor registrado en cualquier comunidad autónoma española y reafirmando el liderazgo en materia de emprendimiento de la capital y su área metropolitana y consolidando su posición como la economía con mayor actividad emprendedora del país.

Por primera vez desde que se dispone de datos, la TEA femenina supera a la masculina en la provincia, con un 10,3% frente a un 9,7%. En Málaga capital, la participación de las mujeres en iniciativas emprendedoras también experimenta un crecimiento notable y se sitúa en el 10,6%, muy próxima al 11% observado en la población masculina.