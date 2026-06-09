Entrevista con Beatriz Galea, directora

ECongress 2026 celebra su 14 edición el viernes 19 de Junio en el Palacio de Congresos

El mayor congreso del sur de Europa especializado en ecommerce celebrará su 14ª edición el próximo 19 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga con la inteligencia artificial como gran protagonista.

Isabel Naranjo

Madrid |

La cita reunirá a profesionales, empresas, directivos y expertos del sector digital en una jornada centrada en el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación y las ventas online. El programa abordará las principales tendencias que están transformando la relación entre marcas y clientes, así como las nuevas herramientas que permiten mejorar procesos, personalizar estrategias y optimizar proyectos digitales.

La programación de eCongress 2026 contará con 12 conferencias y cuatro talleres formativos especializados. A lo largo de la jornada se tratarán cuestiones vinculadas a la automatización de procesos, el futuro del posicionamiento digital en la era de la inteligencia artificial, la evolución del email marketing, TikTok Shop, la neurociencia aplicada a ventas y la mejora de tiendas online mediante nuevas soluciones tecnológicas.

El cartel de ponentes estará formado por profesionales de referencia procedentes de compañías y entidades vinculadas al comercio electrónico, la comunicación, la tecnología, las redes sociales, la formación especializada y la consultoría digital. Sus intervenciones permitirán conocer casos de éxito, tendencias y herramientas orientadas a mejorar la competitividad de empresas y profesionales.

Uno de los principales atractivos de esta edición serán los talleres prácticos, de una hora de duración y aforo limitado. Estas sesiones profundizarán en áreas estratégicas como el posicionamiento digital, la automatización, el email marketing, la inteligencia artificial aplicada al comercio electrónico y el comportamiento del consumidor, con un enfoque orientado a su aplicación directa en proyectos empresariales y profesionales.

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