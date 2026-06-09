ECongress 2026 celebra su 14 edición el viernes 19 de Junio en el Palacio de Congresos

La cita reunirá a profesionales, empresas, directivos y expertos del sector digital en una jornada centrada en el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación y las ventas online. El programa abordará las principales tendencias que están transformando la relación entre marcas y clientes, así como las nuevas herramientas que permiten mejorar procesos, personalizar estrategias y optimizar proyectos digitales.

La programación de eCongress 2026 contará con 12 conferencias y cuatro talleres formativos especializados. A lo largo de la jornada se tratarán cuestiones vinculadas a la automatización de procesos, el futuro del posicionamiento digital en la era de la inteligencia artificial, la evolución del email marketing, TikTok Shop, la neurociencia aplicada a ventas y la mejora de tiendas online mediante nuevas soluciones tecnológicas.

El cartel de ponentes estará formado por profesionales de referencia procedentes de compañías y entidades vinculadas al comercio electrónico, la comunicación, la tecnología, las redes sociales, la formación especializada y la consultoría digital. Sus intervenciones permitirán conocer casos de éxito, tendencias y herramientas orientadas a mejorar la competitividad de empresas y profesionales.

Uno de los principales atractivos de esta edición serán los talleres prácticos, de una hora de duración y aforo limitado. Estas sesiones profundizarán en áreas estratégicas como el posicionamiento digital, la automatización, el email marketing, la inteligencia artificial aplicada al comercio electrónico y el comportamiento del consumidor, con un enfoque orientado a su aplicación directa en proyectos empresariales y profesionales.