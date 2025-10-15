Dos proyectos de la UMA entre los escogidos por el Campus de Excelencia Internacional del Mar

El Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEIMAR) ha concedido un total de 13 ayudas a proyectos liderados por jóvenes investigadores andaluces, en el comienzo de sus carreras científicas, desarrollando así una de las actividades preferentes de su Plan Propio.

El montante total de estas ayudas asciende a 93.000 euros para los proyectos, que abarcan líneas temáticas marinas, promoviendo también la importancia del valor cultural del mar y las humanidades. Dos trabajos de la Universidad de Málaga han sido seleccionados en esta nueva convocatoria: ‘Evaluación ecotoxicológica de filtros solares en macroalgas marinas’ (FISMAC) y ‘Exploración de compuestos extracelulares de bacterias marinas como agentes antitumorales emergentes’ (BLUECURE).

El objetivo de estas ayudas es fomentar la actividad investigadora y la innovación en aspectos relacionados con los ecosistemas marinos, la economía azul, la sostenibilidad y la transferencia de resultados a la sociedad y al sector productivo. Así, los proyectos elegidos se desarrollan en el ámbito de las universidades andaluzas públicas con mar: Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga.

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga pone en marcha, por primera vez, un programa de microcredenciales universitarias para la formación transversal del estudiantado de doctorado. Esta iniciativa supone un paso innovador en la oferta académica de la UMA, al incorporar en los estudios de doctorado esta modalidad de aprendizaje reconocida oficialmente en el sistema universitario europeo, que permite acreditar competencias específicas de manera flexible y modular.

En total se ofertan tres microcredenciales con 245 plazas becadas, sin coste para el estudiantado. Todas ellas se desarrollarán en formato híbrido (presencial y virtual), con el fin de facilitar la participación del alumnado y adaptarse a las distintas circunstancias de los programas de doctorado.

La catedrática de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga María José Torres Jaén ha sido galardonada con el Premio Nacional 2025 de la Fundación de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), en reconocimiento a la “Mejor Trayectoria Profesional en Investigación en Alergología”.

La científica de la UMA, que también es responsable del Grupo de Enfermedades Alérgicas a Fármacos y Alérgenos de IBIMA-Plataforma BIONAND y jefa de Servicio de Alergología en el Hospital Regional Universitario de Málaga, recogió la distinción este octubre, coincidiendo con el 35º Congreso Nacional de la SEAIC, que tuvo lugar en Granada.

María José Torres es, además, la actual presidenta de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI), cargo que ostenta desde julio de 2024, tras ocupar previamente el puesto de secretaria general. La consecución de la presidencia de esta institución de prestigio internacional, la convirtió en la primera española en lograr este cargo y es el resultado de una larga y brillante carrera profesional, a nivel asistencial, investigador y docente.