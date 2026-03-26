Dos nuevos proyectos reforzarán la conservación de praderas marinas y arrecifes costeros en el Mediterráneo español

La Fundación Aula del Mar Mediterráneo y el Instituto de Ecología Litoral ponen en marcha de forma conjunta los proyectos MARFAN y RUGOREEF, dos iniciativas complementarias orientadas a mejorar el conocimiento, el seguimiento y la conservación de hábitats marinos prioritarios en el Mediterráneo español, especialmente praderas marinas y arrecifes costeros de especies protegidas. Ambos proyectos cuentan con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que aporta en torno al 73% del presupuesto.

MARFAN se centra en la mejora de las herramientas y metodologías de seguimiento, restauración y análisis de la evolución de las praderas de fanerógamas marinas en las demarcaciones Levantino–Balear y Estrecho–Mar de Alborán, con especial atención a especies clave como Posidonia oceánica, Cymodocea nodosa y Zostera noltii. RUGOREEF, por su parte, abordará el impacto ecológico de la alga invasora Rugulopteryx okamurae en arrecifes costeros de la provincia de Málaga, evaluando en particular sus efectos sobre las poblaciones de Dendropoma lebeche y de algas del género Cystoseira, así como el posible alcance de estos impactos en la provincia de Alicante.

Ambos proyectos comparten como objetivo general generar conocimiento científico sólido que permita entender las alteraciones en la estructura, biodiversidad y funcionalidad de ecosistemas marinos singulares, y proporcionar una base técnica para el diseño de estrategias de gestión, conservación, restauración y seguimiento alineadas con la normativa estatal y las directivas europeas de protección del medio marino.

En el caso de MARFAN, se trabajará en la definición de criterios comunes de identificación y clasificación de tipologías, la diferenciación de metodologías según su aplicación científica o de gestión, el desarrollo de herramientas de acceso a información geográfica y la mejora de la cartografía en espacios de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE), incluyendo una experiencia piloto de restauración de Posidonia oceánica en la costa de Málaga. RUGOREEF, por su lado, combinará indicadores ecológicos y análisis multiescalar para elaborar diagnósticos del estado de conservación de los arrecifes de D. lebeche y colonias asociadas de Cystoseira, cartografiar la distribución de R. okamurae y modelizar su riesgo, identificando áreas críticas y zonas más vulnerables.

Los dos proyectos incorporan un marcado componente de innovación tecnológica y participación social. MARFAN evaluará el potencial de nuevas tecnologías como vehículos operados remotamente (ROV), imágenes satelitales y drones para mejorar el diagnóstico ambiental y el seguimiento del estado de conservación de las praderas marinas, al tiempo que pondrá en marcha acciones de participación social vinculadas a la infraestructura verde marina. RUGOREEF creará una red de seguimiento que implicará a servicios de socorrismo, pescadores, buceadores y otros sectores socioeconómicos costeros con el fin de monitorizar la evolución de las zonas afectadas por el alga invasora y detectar tempranamente nuevas áreas de afección, favoreciendo la transferencia de conocimiento a otras regiones con problemáticas similares.

El presupuesto total de MARFAM asciende a 422.186,49 €. mientras que el de RUGOREEF es de 400.188,94 €, ambos financiados mayoritariamente ( 72,6% y 72,7% respectivamente) con fondos FEDER canalizados por la Fundación Biodiversidad de MITECO. Ambos se desarrollarán entre febrero de 2026 y enero de 2028.