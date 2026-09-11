Dog Fest convierte Plaza Mayor y McArthurGlen en punto de encuentro para perros y familias

Plaza Mayor y McArthurGlen Designer Outlet Málaga celebrarán los próximos días 12 y 13 de septiembre Dog Fest, una iniciativa conjunta que reunirá durante todo un fin de semana diferentes actividades, talleres y experiencias pensadas para disfrutar junto a los perros y compartir tiempo en familia. Todas las actividades se celebrarán en los jardines del centro comercial.

La propuesta nace con el objetivo de ofrecer una experiencia diferente a los visitantes de ambos centros, con una programación que combina ocio, bienestar, educación y cuidado de los animales de compañía. De esta forma, Plaza Mayor y McArthurGlen Designer Outlet Málaga se suman a una tendencia cada vez más extendida: disfrutar del tiempo de ocio junto a las mascotas y hacer de ellas un miembro más de los planes familiares.

Cada jornada comenzará a las 10.00 horas con una sesión de Yoga con perros, una actividad que combina movimiento, relajación y dinámicas compartidas entre las personas participantes y sus mascotas. A las 12.00 horas tendrá lugar un taller de repostería canina, en el que los asistentes podrán preparar una receta especialmente pensada para sus compañeros de cuatro patas.

Por la tarde, a las 18.00 horas, se celebrará un taller de educación canina, con pautas y recomendaciones para favorecer una convivencia equilibrada, reforzar la comunicación y resolver dudas habituales relacionadas con el comportamiento de los perros.

La programación se completará con propuestas como ilustraciones personalizadas, un pop-up de Dog City, peluquería canina y una gincana para recorrer el centro de una forma divertida.

“En Plaza Mayor nos gusta seguir ampliando nuestra propuesta con experiencias que conecten con las personas y con sus diferentes formas de disfrutar del tiempo de ocio. Dog Fest nos permite hacerlo de una manera muy especial, incorporando a los animales de compañía a un plan pensado para compartir en familia. Además, hacerlo de forma conjunta con McArthurGlen Designer Outlet Málaga nos permite sumar esfuerzos y ofrecer durante todo un fin de semana una programación diferente, cercana y pensada para disfrutar juntos”, indica Juan Rafael Perea Luque.

Con Dog Fest, Plaza Mayor y McArthurGlen Designer Outlet Málaga refuerzan su apuesta por ofrecer experiencias que van más allá de las compras, con una propuesta que pone a los animales de compañía en el centro y que invita a disfrutar de un fin de semana diferente junto a familiares y amigos.