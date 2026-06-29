La Diputación de Málaga matiza que el Puente de Ribera forma parte del patrimonio industrial de la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro

La Diputación de Málaga ha matizado que el puente de Ribera no es propiedad de la Diputación de Málaga ni de los ayuntamientos del entorno del Caminito del Rey, sino que forma parte del patrimonio industrial de la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro, que construyó la central hidroeléctrica y las pasarelas del Desfiladero de los Gaitanes, y que fue absorbida posteriormente en 1967 por la Compañía Sevillana de Electricidad.

Conscientes de su estado de conservación, y para protegerlo del paso de los visitantes y del vandalismo que se producía hasta entonces, los técnicos de la Diputación decidieron construir un puente colgante en paralelo cuando se rehabilitó el Caminito del Rey en el año 2014. A pesar de no ser de su propiedad, pero ante el avance de su deterioro, la Diputación de Málaga ha incluido la rehabilitación del puente de Ribera entre las obras a realizar de forma obligatoria por parte de la próxima concesionaria del Caminito del Rey.

En el estudio económico de la nueva concesión (la actual vence el próximo 7 de diciembre), se incluye esta actuación como obligatoria y prioritaria, con un presupuesto orientativo de 594.500 euros, que podría variar cuando se redacte el proyecto técnico de rehabilitación. Dicho estudio fue aprobado por el pleno de la Diputación el pasado 18 de marzo y posteriormente fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

La Diputación prevé licitar el nuevo contrato para la concesión y explotación del Caminito del Rey en las próximas semanas y en paralelo comenzar la negociación con la propiedad privada de los elementos más destacados del patrimonio industrial del paraje, como es el caso del Puente de Ribera, para que autorice su rehabilitación con cargo a la concesión