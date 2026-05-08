GASTRONOMÍA

Diego Gallegos, reúne a Javier Estevéz y Begoña Rodrigo en las sesiones “A Cuatro Manos” de Higuerón Resort

Higuerón Resort vuelve a situarse en la agenda gastronómica de mayo con una nueva edición de A Cuatro Manos, su ciclo de cenas efímeras en las que dos chefs comparten cocina para crear un menú exclusivo, disponible solo una noche. Las citas tendrán lugar en Arara Bistro Bar y contarán con la participación de dos reconocidos chefs con Estrella Michelin, invitados por Diego Gallegos, chef de Sollo y conocido como el “Chef del Caviar”.

Isabel Naranjo

Malaga |

Gastronomia
Diego Gallegos, reúne a Javier Estevéz y Begoña Rodrigo en las sesiones “A Cuatro Manos” de Higuerón Resort | www.ondacero.es

El 15 de mayo, Gallegos cocinará junto a Javier Estévez, chef y propietario de La Tasquería (Madrid), referente en la reinterpretación contemporánea de la casquería y distinguido con una Estrella Michelin. Una propuesta que une técnica, producto y una mirada actual a la cocina tradicional.

La agenda continúa el 29 de mayo con la participación de Begoña Rodrigo, chef de La Salita (Valencia), también con una Estrella Michelin, cuya cocina destaca por el protagonismo de las verduras, los fondos y los procesos fermentativos, alineándose con una visión plant‑forward de la alta cocina.

Dos fechas pensadas para los amantes de la gastronomía que buscan experiencias singulares y efímeras, donde el intercambio creativo entre chefs da lugar a menús únicos e irrepetibles.

Con propuestas como A Cuatro Manos, Higuerón Gran Málaga Resort consolida su posicionamiento como destino gastronómico, apostando por experiencias de alto nivel que combinan cocina de autor, un entorno singular y una visión de lujo contemporáneo y responsable.

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