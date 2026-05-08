Diego Gallegos, reúne a Javier Estevéz y Begoña Rodrigo en las sesiones “A Cuatro Manos” de Higuerón Resort

El 15 de mayo, Gallegos cocinará junto a Javier Estévez, chef y propietario de La Tasquería (Madrid), referente en la reinterpretación contemporánea de la casquería y distinguido con una Estrella Michelin. Una propuesta que une técnica, producto y una mirada actual a la cocina tradicional.

La agenda continúa el 29 de mayo con la participación de Begoña Rodrigo, chef de La Salita (Valencia), también con una Estrella Michelin, cuya cocina destaca por el protagonismo de las verduras, los fondos y los procesos fermentativos, alineándose con una visión plant‑forward de la alta cocina.

Dos fechas pensadas para los amantes de la gastronomía que buscan experiencias singulares y efímeras, donde el intercambio creativo entre chefs da lugar a menús únicos e irrepetibles.

Con propuestas como A Cuatro Manos, Higuerón Gran Málaga Resort consolida su posicionamiento como destino gastronómico, apostando por experiencias de alto nivel que combinan cocina de autor, un entorno singular y una visión de lujo contemporáneo y responsable.

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