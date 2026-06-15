Se cumplen 66 años de la inauguración de la Cueva de Nerja y de su festival con el anuncio de que la 64ª edición del mismo se celebrará este verano

El 12 de junio de 1960 la Cueva de Nerja abría sus puertas al mundo en un inauguración que pasó a la historia y en la que se daba inicio, además, al primer festival de la Cueva de Nerja. El pasado viernes se celebraron los 66 años de ambas efemérides y el presidente de la Fundación Cueva de Nerja y subdelegado del Gobierno, Javier Salas, anunció que, en este verano de 2026, se va a celebrar la 64ª edición del Festival Cueva de Nerja.

En los próximos días la fundación presentará el cartel de este evento musical.

Una inauguración muy esperada por el público

Aquel junio de 1960 el público conocía la cavidad por la prensa, que se había ido haciendo eco de la riqueza natural que contenía aquella cueva descubierta el 12 de enero de 1959, se había contado sus dimensiones, sus hallazgos y, además, se habían mostrado imágenes de la misma, por ello las expectativas eran muchas.

Con toda esta expectación, 1 año y 5 meses después de su descubrimiento, la gruta de la pedanía de Maro, en Nerja, se abría por primera vez a unos visitantes pioneros que pudieron pasear por sus salas y contemplarla prácticamente tal y como la vemos ahora, gracias a su política de conservación.

Formando parte de esta inauguración veía la luz, también, el primer festival de la Cueva de Nerja, con una actuación en el interior de la cueva de un ballet llegado de Francia: La Tour de París.

La presentación del festival fue histórica

Este acto de apertura de la Cueva de Nerja hizo historia, de hecho, se difundió en el NODO, el espacio de noticias cinematográfico que se exhibía en los cines de España de 1943 hasta 1981.

En el año 1960 los Festivales de España eran creados por el entonces Ministerio de Información y Turismo, y constituían una forma de propaganda, tanto nacional como internacional, para el régimen franquista.

El primer festival de la Cueva de Nerja -que comenzaba con la inauguración de la cavidad y continuó durante los 2 días siguientes- quedó automáticamente integrado en la agenda de esos Festivales de España.

Con el de Nerja eran 35 las ciudades españolas que figuraban en ese plan nacional de festivales en ese año. Actualmente, de todas ellas, sólo Santander, Granada y Nerja continúan celebrando este evento. Por ello, el Festival de la Cueva de Nerja es uno de los tres certámenes más antiguos de España.