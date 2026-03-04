GOLF

La Costa del Sol consolida su liderazgo en turismo de golf premium con el torneo SIE

60 directivos y marcas del sector turístico se dieron cita en la Costa del Sol en una jornada que refuerza el posicionamiento de España como destino de excelencia.

Isabel Naranjo

Madrid |

Marbella volvió a demostrar por qué es uno de los principales enclaves europeos del turismo de alto nivel. SIE, Spain is Excellence, celebró su esperado Torneo de Golf SIE, reuniendo a 60 profesionales y líderes del sector turístico premium en una jornada que combinó deporte, relaciones estratégicas y puesta en valor del territorio.

El encuentro tuvo lugar entre el Marbella Club Hotel, el campo Higueral Golf y el Don Carlos Resort & Spa, tres referentes de la hospitalidad y el lifestyle de la Costa del Sol.

El golf como motor de turismo de alto valor

El turismo de golf es uno de los segmentos más estratégicos para España. El país cuenta con más de 400 campos y es el segundo destino europeo en recepción de viajeros motivados por este deporte. Andalucía, y especialmente la Costa del Sol —conocida internacionalmente como “Costa del Golf”— concentra una parte significativa de esta oferta.

Este perfil de visitante destaca por su alto poder adquisitivo, estancias más largas y mayor gasto medio, contribuyendo de forma decisiva a la desestacionalización del destino y al impacto económico en temporada media y baja.

En este contexto, el Torneo de Golf SIE no se planteó únicamente como una cita deportiva, sino como una plataforma de conexión entre marcas, territorios y profesionales que trabajan por un modelo de turismo basado en la calidad y la excelencia.

