El Concurso de Elegancia Costa del Sol se consolida como la cita más exclusiva del sur de Europa para coleccionistas y amantes del automóvil

El Concurso de Elegancia Costa del Sol celebra en 2026 su segunda edición bajo la nueva etapa iniciada tras la incorporación de CAVËN al liderazgo del certamen y la dirección de la familia Piëch. Del 1 al 4 de octubre, Marbella y la Costa del Sol volverán a convertirse en punto de encuentro de algunos de los coleccionistas más prestigiosos del mundo, con una selección privada de impresionantes hypercars, valiosos clásicos y creaciones únicas.

Esta nueva etapa tiene como objetivo situar al Concurso de Elegancia Costa del Sol entre los grandes encuentros internacionales del automóvil de colección, siguiendo la estela de citas de referencia mundial y combinando vehículos excepcionales, diseño, ingeniería y el estilo de vida mediterráneo.

La edición 2026 reunirá a más de 250 coleccionistas internacionales procedentes de Europa, Estados Unidos y Oriente Medio en una experiencia privada reservada a invitados y propietarios que comparten una misma pasión por las piezas más extraordinarias del mundo del automóvil.

Cartel del Concurso de Elegancia Costa del Sol 2026 | Concurso de Elegancia Costa del Sol

Una reunión privada de las grandes joyas del automóvil

El Concurso de Elegancia Costa del Sol está reservado a una selección de vehículos que representan lo mejor de la historia y el futuro del automóvil: desde clásicos históricos hasta hypercars de última generación y restomods de producción limitada.

Los participantes competirán en diferentes categorías que celebran la excelencia automovilística: Hypercars (2000-2026), Restomods, Vintage Supercars (80s y 90s), Pre-War Classics (1900–1939), Post-War Classics (1945–1979) y Motorsport, además del máximo reconocimiento del certamen, el Best of Concours.

La edición 2026 contará de nuevo con la presencia de Bugatti como Main Partner, una muestra de la confianza de una de las marcas más prestigiosas del mundo en el Concurso de Elegancia Costa del Sol como escenario de referencia para las creaciones automovilísticas más singulares. La firma francesa volverá a formar parte de esta cita junto a otras casas de diseño y firmas vinculadas al universo del automóvil, con una selección de vehículos únicos, incluyendo creaciones one-off nunca antes presentadas en un concurso de elegancia.

Además, el certamen contará con el apoyo de partners como Bombardier Jets, Drumelia Real Estate, IXO Carbon y 180 Studios, compañías que comparten la visión del evento en torno a la exclusividad, la innovación y un estilo de vida ligado a la excelencia.

Un jurado internacional para valorar las grandes piezas del automóvil

La edición 2026 del Concurso de Elegancia Costa del Sol contará con un jurado formado por 24 personalidades de referencia del mundo del automóvil, el diseño, la restauración y el coleccionismo, convirtiéndose en uno de los paneles de expertos más completos del panorama internacional.

Entre sus miembros se encuentran diseñadores responsables de algunos de los automóviles más reconocidos de las últimas décadas, como Fabrizio Giugiaro (Italdesign) o Carlo Bonzanigo (ex Pininfarina). También figuran referentes de grandes concursos internacionales como Vince Finaldi, presidente del Pebble Beach Concours d’Elegance, y expertos vinculados a instituciones y firmas de prestigio como Ken Gross, antiguo director del Petersen Automotive Museum de Los Ángeles, Nigel Matthews, embajador mundial de Hagerty, Gabriele Lalli, responsable de Ferrari Classiche o Chris Kramer, experto de renombre mundial y juez en concursos internacionales en cuatro continentes.

El jurado reúne además a restauradores, coleccionistas, historiadores del automóvil y profesionales con amplia experiencia en los concursos de elegancia más prestigiosos del mundo, que evaluarán las piezas participantes atendiendo a criterios como diseño, historia, ingeniería, singularidad y relevancia dentro del universo del automóvil de colección.

Del automóvil como obra de arte a una experiencia completa

El Concurso de Elegancia Costa del Sol trasciende el concepto tradicional de exhibición de vehículos para convertirse en una experiencia privada alrededor del automóvil. Durante cuatro jornadas, los participantes disfrutarán de un programa diseñado para unir conducción, exclusividad, gastronomía de primer nivel y experiencias únicas. Entre las actividades previstas se incluye una jornada privada de track day en el Circuito Ascari Club, donde los propietarios podrán experimentar las prestaciones de sus vehículos en un entorno especialmente diseñado para la conducción.

Además, la edición 2026 incorporará una experiencia inédita en el Aeropuerto de Gibraltar, cerrado para la ocasión, donde algunos de los vehículos más potentes del mundo podrán demostrar sus prestaciones en una localización excepcional y bajo un formato reservado exclusivamente a los participantes del certamen.

Marbella y la Costa del Sol, escenario de referencia para el automóvil de lujo

La nueva edición del Concurso de Elegancia Costa del Sol tendrá como escenario una nueva localización junto al Mediterráneo, reforzando la conexión entre el automóvil de colección y el estilo de vida de la región.

El programa culminará con una cena de gala y entrega de premios, donde se reconocerán las piezas más excepcionales del certamen según el criterio de un jurado internacional formado por expertos del mundo del diseño, la ingeniería, la restauración y la industria del automóvil.

El Concurso de Elegancia Costa del Sol se consolida así como un punto de encuentro internacional donde las grandes creaciones del automóvil conviven con la elegancia, la exclusividad y la pasión de quienes entienden el automóvil como una expresión de arte, tecnología e historia.