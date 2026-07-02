Cómo reducir incidencias y retrasos en la entrega de viviendas de obra nueva con trazabilidad digital

Kaliti, plataforma digital colaborativa especializada en el seguimiento de calidad en promociones inmobiliarias, inicia su actividad en España con una propuesta diseñada para promotoras, constructoras, direcciones facultativas, subcontratas y equipos de postventa. En un momento de fuerte actividad para la promoción residencial, la compañía plantea la trazabilidad de la información como uno de los principales retos técnicos del sector: cómo se registran, asignan, supervisan y resuelven las incidencias desde la ejecución de obra hasta la entrega de viviendas y la gestión postventa.

En muchos proyectos, esa información continúa dispersa entre hojas de cálculo, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, documentación en papel y sistemas no conectados entre sí. Esta fragmentación dificulta el seguimiento en tiempo real, genera duplicidades, retrasa la resolución de incidencias y limita la capacidad de la promotora para anticipar problemas, medir la calidad y extraer aprendizajes para futuras promociones.

De WhatsApp a plataforma: una sola base de información para toda la promoción

El reto del sector ya no pasa únicamente por sustituir procesos manuales por herramientas digitales, sino por garantizar una trazabilidad continua durante todo el ciclo de vida de una promoción. Esto implica que cada incidencia, observación, revisión, entrega o actuación postventa quede registrada con información estructurada, evidencia documental, responsable asignado y estado de resolución.

“La falta de trazabilidad no es solo un problema tecnológico; es un problema de gestión. Cuando la información se pierde entre obra, entrega y postventa, aparecen duplicidades, reprocesos y tensiones entre equipos que impactan directamente en la calidad final de la promoción”, señalan desde Kaliti.

Frente a soluciones que abordan sólo una parte del proceso, Kaliti cubre en una misma plataforma la ejecución de obra, la entrega de viviendas y la gestión postventa.

Esta continuidad permite que el historial del proyecto no se pierda al pasar de una fase a otra y que la promotora disponga de una visión más completa del estado real de la calidad.

Snagging digital: ordenar la entrega antes de que se convierta en un punto crítico

Uno de los momentos más sensibles en la obra nueva es la fase previa a la entrega. Las inspecciones internas, visitas de preentrega, observaciones pendientes, actas, firmas y seguimiento posterior suelen concentrar una alta presión operativa y una importante carga administrativa.

La digitalización del snagging permite registrar incidencias con fotografía, ubicación en plano, descripción, responsable, fecha prevista de resolución y estado actualizado. Así, lo detectado en una visita queda documentado en el momento y puede compartirse con los equipos correspondientes sin depender de notas manuales, fotos sueltas o cadenas de correos.

Entre los principales beneficios del modelo destacan:

Mayor control sobre incidencias, observaciones y no conformidades.

Reducción de duplicidades y pérdidas de información.

Mejor coordinación entre promotora, constructora, dirección facultativa, subcontratas y postventa.

Registro de evidencias, responsables y estados de resolución.

Reporting más preciso para la promotora.

Tiempos de respuesta más medibles en la gestión de incidencias.

Datos históricos para detectar patrones y mejorar futuras promociones.

Calidad medible y decisiones basadas en datos

La centralización de la información permite convertir la calidad en un proceso medible. La promotora puede identificar qué tipos de incidencias se repiten, qué partidas concentran más observaciones, dónde se producen cuellos de botella o cuánto tarda cada incidencia en resolverse.

Este enfoque permite pasar de una gestión reactiva a una gestión más preventiva, basada en datos. En España, Kaliti inicia su actividad con el objetivo de acompañar a las promotoras en una digitalización práctica, adaptada a sus procesos y centrada en un problema concreto: reducir la pérdida de información entre fases y mejorar el control de calidad desde la obra hasta la postventa.