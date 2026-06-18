Comienza el III Concurso Internacional de Piano Ciudad de Málaga

Del 19 al 27 de este mes se celebra el III Concurso Internacional de Piano Ciudad de Málaga en el que se darán cita 24 jóvenes pianistas seleccionados a nivel global. El certamen reparte más de 70.000 € en premios, destacando un primer galardón dotado con 20000 euros. Hoy jueves habrá un acto público con dos pianos ubicados en calle Larios para generar ambiente de cara al Concurso.

La Gala Inaugural tendrá lugar mañana viernes y contará con un recital a cargo del Dúo del Valle en la Sala María Cristina de la Fundación Unicaja. La Fase Eliminatoria de los concursantes tendrá lugar desde el día 20 al 25 en el Museo Picasso, mientras que la Gala de Clausura y Final será el 27 de junio.

Los tres finalistas actuarán junto a la Orquesta Filarmónica de Málaga (bajo la batuta del director Sergey Smbatyan) en el Teatro Cervantes.