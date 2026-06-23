El Colegio de Farmacéuticos de Málaga y La Caixa colaboran para dotar a las farmacias de desfibriladores

El Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga y CaixaBank han formalizado un acuerdo de colaboración con el objetivo de facilitar la implantación de desfibriladores externos automáticos (DEA) en las oficinas de farmacia de la provincia, contribuyendo a mejorar la cardioprotección y la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias en estos establecimientos.

El acuerdo permitirá a las farmacias tramitar la instalación de los equipos a través de la red de oficinas de la entidad financiera. La propia sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga ya es un espacio cardio protegido, en coherencia con la apuesta de la institución por reforzar la prevención, la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias cardiovasculares