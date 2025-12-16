El Colegio de Enfermería de Málaga refuerza su compromiso con la salud mental de sus colegiados

El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha dado un paso más en su compromiso con la protección integral de sus colegiados mediante la aprobación y puesta en marcha de un nuevo servicio de atención psicológica especializada, dirigido a enfermeras y enfermeros que puedan verse afectados emocionalmente por situaciones derivadas del ejercicio profesional.

Esta iniciativa responde a la voluntad del Colegio de ofrecer servicios y recursos que acompañen al profesional no solo en el ámbito laboral, sino también en el plano personal y emocional, garantizando que la colegiación se traduzca en un apoyo real y útil para la Enfermería malagueña.

Una respuesta necesaria ante el incremento de agresiones

En los últimos años, se ha registrado un incremento progresivo de agresiones a profesionales de Enfermería, un fenómeno que repercute de forma directa en su estabilidad emocional y psicológica. Conscientes del impacto que estas situaciones generan, los presupuestos del año 2025 incluyeron una partida específica destinada a la contratación de servicios de intervención psicológica para aquellos colegiados que lo requieran.

Apoyo en procesos judiciales y situaciones de alta carga emocional

Además de las agresiones, el Colegio ha identificado otras circunstancias que pueden comprometer el bienestar psicológico de sus profesionales. Entre ellas destacan los procesos judiciales derivados del ejercicio profesional, que con frecuencia implican altos niveles de estrés, preocupación y desgaste emocional.

Con el fin de ofrecer acompañamiento especializado en estos escenarios, la Junta de Gobierno aprobó en el Pleno del 30 de septiembre la contratación del servicio de atención psicológica con la Unidad de Atención del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental. Este acuerdo fue formalizado el 2 de diciembre y recibió la aprobación definitiva en el Pleno de la Junta de Gobierno celebrado el 9 de diciembre de 2025.

Un servicio para cuidar de quienes cuidan

El nuevo programa de apoyo psicológico constituye un recurso esencial dentro de la estrategia del Colegio para velar por la salud y el bienestar de los profesionales de Enfermería. Su objetivo es ofrecer un espacio seguro, confidencial y especializado donde los colegiados puedan recibir orientación, acompañamiento y tratamiento cuando lo necesiten.

Con esta medida, el Colegio de Enfermería de Málaga reafirma su compromiso de estar al lado de quienes sostienen la atención sanitaria en la provincia, acompañándoles también en los momentos de mayor vulnerabilidad y cuidando su salud mental con la misma responsabilidad con la que ellos cuidan de la ciudadanía.