El Colegio de Enfermería de Málaga lanza “Cuidamos Málaga”, una nueva plataforma de educación sanitaria para la ciudadanía

Coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermería, el Colegio de Enfermería de Málaga ha puesto en marcha “Cuidamos Málaga”, una nueva plataforma digital de educación sanitaria dirigida a acercar información fiable, práctica y comprensible a toda la ciudadanía.

A través de la web www.cuidamosmalaga.org, cualquier persona podrá acceder gratuitamente a contenidos relacionados con salud y prevención, vacunación, hábitos saludables, primeros auxilios, bienestar emocional, salud infantil, cuidados en casa o atención a personas mayores, entre otros temas.

Todos los contenidos estarán elaborados y revisados por profesionales de enfermería, basados en evidencia científica y adaptados a un lenguaje cercano y sencillo.

Combatir la desinformación sanitaria

Con esta iniciativa, el Colegio de Enfermería de Málaga busca ofrecer a la ciudadanía un espacio de referencia frente a la desinformación y los falsos mitos relacionados con la salud.

“Vivimos rodeados de información sanitaria y muchas veces es difícil saber qué contenidos son fiables. Con ‘Cuidamos Málaga’ queremos ofrecer información clara, útil y revisada por profesionales sanitarios”, explica el presidente del Colegio, José Miguel Carrasco.

La plataforma incluirá además recursos visuales, materiales descargables, respuestas a dudas frecuentes y contenidos dirigidos a fomentar la prevención y el autocuidado.

El papel de la enfermería en la educación para la salud

Desde el Colegio recuerdan que las enfermeras desempeñan un papel fundamental no solo en la atención sanitaria, sino también en la promoción de la salud y la educación sanitaria de la población.

“Las enfermeras no solo cuidan; también educan, orientan y acompañan a las personas para ayudarles a tomar decisiones informadas sobre su salud y bienestar”, destaca Carrasco.

En este sentido, el presidente subraya que “cuidar también es informar”.

Un espacio pensado para toda la ciudadanía

“Cuidamos Málaga” nace como una plataforma abierta y accesible para toda la población, con contenidos prácticos y útiles para el día a día.

El objetivo es ayudar a las personas a mejorar sus hábitos, resolver dudas frecuentes y promover estilos de vida saludables mediante información sanitaria rigurosa y comprensible.

Desde el Colegio de Enfermería de Málaga señalan que esta iniciativa refuerza el compromiso de la institución con la salud de la ciudadanía y con la promoción de una sociedad mejor informada y más consciente de la importancia de la prevención y los cuidados.