ChefsForChildren vuelve a la Escuela de Hostelería de Benahavís para unir gastronomía y solidaridad

Los chefs Mario Cachinero (Skina**), José Carlos García (José Carlos García Restaurante*), Mauricio Giovanini (Messina*), David Olivas (Back*), junto a la jefa de sala y sumiller Pía Ninci (Messina*), compartieron sus experiencias profesionales con los alumnos, motivando a los futuros talentos de la gastronomía.

El acto ha estado presidido por José Antonio Mena, alcalde de Benahavís, y ha contado con la participación de José María Bergillos, secretario general provincial de la Delegación de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía; y José Manuel Fernández, vicepresidente de la Mancomunidad Costa del Sol Occidental.

Como anfitrión, José Antonio Mena, ha destacado que “para Benahavís, con su sólida tradición hostelera, es un privilegio respaldar por cuarto año consecutivo esta iniciativa, en la que los cocineros más destacados de España enseñan hábitos saludables a nuestros escolares mientras apoyamos a FEDER en su labor de apoyo a las familias afectadas”.

Todos los protagonistas de esta convocatoria han comentado en primera persona su experiencia en un evento que, bajo el lema de “Comer sano es divertido”, refuerza valores como la solidaridad y la alimentación saludable. Y este año el apoyo va destinado a la fundación que representa a más de 400 asociaciones en toda España, impulsando la investigación, el acceso a tratamientos y la concienciación sobre las enfermedades raras. Rosa Elba González, vocal de FEDER ha señalado que “para los niños con enfermedades raras, sentirse acompañados por referentes de la alta gastronomía es una experiencia educativa extraordinaria. ChefsForChildren nos ayuda a visibilizar sus patologías y a fomentar una sociedad más empática e inclusiva".

Como representante de la Junta de Andalucía, José María Bergillos, ha afirmado que “desde la consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural apoyamos iniciativa solidarias como este encuentro de ChefsForChildren y lo hacemos a través de la marca promocional Gusto del Sur, que nos permite valorizar los productos alimentarios y pesqueros malagueños proteger su origen, su calidad, sus propiedades y su trazabilidad. Se puede afirmar sin ningún género de duda que esta iniciativa se encuadra perfectamente en las “tres eses” que defiende Gusto del Sur: Sabor, Salud y Sostenibilidad. Por Málaga han pasado varias de las civilizaciones más antiguas y representativas de los orígenes del modo de vida que define el concepto de dieta mediterránea. Agradecemos el trabajo de todos los chefs que participan porque el maridaje entre el mundo de la cocina y la agricultura es una excelente plataforma para difundir aspectos significativos de la cultura de Andalucía, como son la gastronomía y los alimentos que constituyen su base. Felicitamos a FEDER por su magnífica labor, y destacamos que en Andalucía somos solidarios y por eso celebramos la 8ª edición de este evneto que reúne grandes profesionales de la gastronomía.”

En la misma línea, desde Sabor a Málaga, marca de promoción del sector agroalimentario creada por la Diputación Provincial de Málaga, e impulsora de este evento desde la

primera edición, ha señalado que esta iniciativa une excelencia culinaria, solidaridad y educación. “Nuestros jóvenes talentos tienen una oportunidad única para aprender de los chefs más prestigiosos, promoviendo una gastronomía basada en productos de calidad, donde cobran especial relevancia los conceptos kilómetro cero y de temporada. Y es que la sinergia entre sector primario y hostelería es esencial para la sostenibilidad de nuestros pueblos, creando una cultura gastronómica con identidad propia”.