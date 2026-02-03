Cervezas Victoria presenta en H&T la segunda edición de “Dúo de Diez”, que reunirá a reconocidos chefs de la provincia

La edición de 2026 se articula en tres sesiones independientes, cada una protagonizada por un dúo de cocineros y un menú de tapas creado para acompañar dos estilos de Cervezas Victoria, con protagonismo de Victoria Diez. El ciclo arranca este año el 19 de febrero con Pablo Vega y Pablo Domínguez, de Ménade y Jauja; continuará el 22 de abril con Mariano Rodríguez y Yareima Delgado, de EME de Mariano; y se cerrará el 18 de junio con Álvaro Salido y Tatiana Carvajal, de Alita Soho.

Cada encuentro incluye una visita a las instalaciones de la fábrica y al museo de la marca, seguida de una cata maridaje comentado con dos tapas elaboradas por los chefs invitados y los dos estilos de cerveza Victoria. El formato mantiene su carácter reducido con 50 plazas por sesión para favorecer una experiencia cercana y participativa.

“Dúo de Diez” se ha convertido en un espacio de encuentro que pone en valor el talento de la provincia y la cultura del maridaje cervecero. Según ha destaco Genoveva Ferragut, responsable de Comunicación y Relaciones Externas de Cervezas Victoria: “El interés del público por este tipo de eventos demuestra que existe una demanda real de experiencias gastronómicas y cerveceras cuidadas, con relato y con producto”, subrayando la continuidad del proyecto y su proyección a futuras ediciones.

Las entradas para asistir a la primera sesión de “Dúo de Diez” el próximo 19 de febrero estarán disponibles en la página web de Cervezas Victoria el 4 de febrero con un precio de 25 euros por persona. Todas las sesiones comenzarán a las 19:30 h y tendrán una duración aproximada de dos horas. El acceso está reservado a mayores de edad.

Sobre el ciclo

‘Dúo de Diez’ es un ciclo de experiencias cerveceras impulsado por Cervezas Victoria. El formato nace ligado al lanzamiento de Victoria Diez y se ha concebido como un encuentro cuidadosamente diseñado, de espíritu cercano y carácter acogedor. Una forma distinta de aproximarse al mundo de la cerveza y el maridaje desde una experiencia más inmersiva, pensada para compartir, descubrir y disfrutar. La cita reúne en cada edición a chefs de la provincia para explorar el maridaje entre cocina y cerveza desde una perspectiva contemporánea y vinculada al territorio.

En la primera edición de “Dúo de Diez” participaron Luis Miguel Menor y Javier Ruiz, de Grupo La Milla; Ana Rollán y Guadalupe Peñalver, de Juana Paloma; y Cristian Fernández y Pablo Zamudio, de Base 9, que ahora ceden el testigo a los cocineros de las citas de 2026.