Cerca de 7.000 vecinos participan en la votación para elegir a los 8 proyectos de los Presupuestos Participativo de Coín

Construir un modelo de ciudad donde la opinión de los vecinos cuenta, es el caso de Coín gracias a una nueva convocatoria de los Presupuestos Participativos del municipio. Así han anunciado el alcalde, Francisco J. Santos Cantos, y la concejala delegada de Participación Ciudadana, Belén González, quienes han desvelado los 8 proyectos que han superado la fase de votación vecinal a vecinos y miembros de colectivos y asociaciones presentes en el acto.

"Hoy vemos estas propuestas sobre papel, pero en unos meses serán ocho nuevas realidades para todos nuestros vecinos como todos los proyectos que hemos llevado a cabo hasta ahora interviniendo en todas las urbanizaciones, barrios y calles de nuestra ciudad, desde parques infantiles, reductores de velocidad, buzoneras, tirolinas o contenedores soterrados hasta la remodelación del Área de Juventud", ha comenzado destacando el alcalde.

Santos ha añadido que han sido "casi 7.000 votos los recibidos, en concreto 6.727, lo que demuestra un elevado interés en participar en las decisiones de mejora de la ciudad", ha afirmado. "Este es el principal objetivo de esta iniciativa que ideamos allá en 2017 y que pusimos en marcha en 2018: permitir a la ciudadanía contribuir en proyectos y darles voz para que decidan mejoras en su ciudad", ha confirmado el alcalde.

Los proyectos que se harán realidad serán instalación de toldos en CEIP Carazony en el edificio de Infantil con 1.699 votos, el arreglo de aseos del CEI San Sebastián con 1.038 votos, proyectos para impulsar la participación ocupacional de jóvenes con Diversidad Funcional con 583 votos, la remodelación suelo patio infantil y juegos de exterior en CEIP Lope de Vega con 568 votos, el acondicionamiento salón de actos CEIP Pintor Palomo con 550 votos, instalación de farolas en Avenida María Zambrano con 523 votos, la creación zona verde junto iglesia San Sebastián con 469 votos y mecanismos de sombra en parque infantil de Los Montecillos con 313 votos.

Los ocho proyectos que no podrán ser ejecutados con esta partida presupuestaria de 150.000€, son la valla de protección peatonal y reductores de velocidad en avenida de España: el soterrado de dos contenedores en calle Sevilla, la hornacina para San Antón en Julio Romero de Torres, la mejora del Skate Park y material juvenil, la mejora de acceso e instalaciones en el mirador Sierra Gorda, mejora de los parques de la urbanización El Palomar, la renovación del suelo y juegos área infantil de la plaza de Urb. Los Alijares, y la creación de un parque Biosaludable en el Rodeíto.

Además, el alcalde ha anunciado que el próximo año para la novena edición "tendremos un aumento de la partida presupuestaria para los Presupuestos Participativos, para poder atender a un mayor número de proyectos, así como hacer frente a la subida de costes de los mismos", ha desvelado. Una vez se ejecuten los 8 proyectos de esta nueva convocatoria, desde el Ayuntamiento se habrá invertido más de 1.200.000 euros en esta importante iniciativa, haciendo realidad hasta 62 proyectos vecinales.