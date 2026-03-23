El Centro Urológico de Málaga presenta una nueva técnica que soluciona los problemas de incontinencia urinaria, la bioregeneración de esfinter, en el Congreso Internacional Antienvejecimiento en Bogotá

La bioregeneración de esfínter está llamada a ser una de las soluciones más eficaces ante la incontinencia urinaria, incluida las más rebeldes. Según los resultados obtenidos en los pacientes tratados por el Centro Urológico de Málaga, y los centros de Palma de Mallorca y Caracas, en el 95% de los casos tratados ha arrojado resultados muy satisfactorios. Esta nueva técnica ha sido presentada en el Congreso Internacional de Bogotá por el urólogo malagueño, Y director del Centro Urológico de Málaga, Dr. Pedro Torrecillas, junto a las Doctoras, Carmen Navarro de Caracas y Leticia Lazzaletta de Palma de Mallorca.

A través de esta nueva técnica se logra de manera ambulatoria, con anestesia local, sin dolor y en una sola sesión, solucionar de forma definitiva el problema de incontinencia en la mujer. “Estamos muy satisfechos por los resultados obtenidos, hemos avanzado enormemente en este campo y consideramos que la bioregeneración de esfínter puede ser una solución definitiva a esta dolencia que afecta a millones de mujeres en todo el mundo”, asegura el Dr. Pedro Torrecillas.

Esta nueva técnica ha sido presentada en el Congreso Antienvejecimiento y Longevidad celebrado en Bogotá, hace unas semanas, y que ha reunido a más de 500 expertos internacionales de esta especialidad médica de los cinco continentes.

Con el paso del tiempo y la actividad física, a veces decreciente, los músculos del suelo pélvico van perdiendo elasticidad, un hecho que se agrava con los embarazos, el parto y el inicio de la menopausia. Estas fugas involuntarias de orina suelen provocar a las personas que la padecen problemas de autoestima, así como alejamiento en las relaciones sociales y sexuales.

Para solucionar esta dolencia en las mujeres se ha demostrado la eficacia de esta nueva técnica de la Bioregeneración de Esfínter que ha sido desarrollada por la Dra. Carmen Navarro, la Dra. Leticia Lazzaletta y el urólogo malagueño Dr. Pedro Torrecillas, miembro de la sociedad española de medicina Antienvejecimiento y Longevidad

Hasta hace muy pocos años, los médicos no han aportado soluciones para este problema. Es más, tanto los urólogos como los ginecólogos como los médicos de cabecera, cuando las pacientes trasladaban que tras el parto tenían pérdidas de orina, se comentaba que era normal que tuvieran esas pérdidas, o cuando estaban con la menopausia, que las pérdidas era parte de su nueva situación. “Hoy en día esto no es admisible, porque son muchas las mujeres que se han resignado sin justificación alguna ignorando que este problema tiene solución. Es una cuestión que las mujeres de cierta edad no deben resignarse, porque tiene solución. Y son muchas las mujeres que padecen este problema. Solo en España hay nada menos que 6 millones de afectadas”, comentó el urólogo malagueño Pedro Torrecillas.

El doctor Torrecillas es pionero en Andalucía en el estudio de diversas técnicas para dar solución a la incontinencia urinaria. La bioregeneración de esfínter viene avalado por resultados muy satisfactorios. Los tratamientos realizados son indoloros y con anestesia local y en una sola sesión, por lo que la mujer se puede incorporar a sus hábitos cotidianos de forma inmediata.

Para el Dr. Torrecillas, “lo preocupante es que hay muchas mujeres que viven en esta situación en secreto, resignándose porque desconocen que hay una solución”.