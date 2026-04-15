El centro cultural La Malagueta presenta su programación del segundo trimestre con figuras como Leonor Watling, Manuel Jabois, Vicente Vallés y La Mari de Chambao

El centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga presenta su programación para el segundo trimestre del año, una propuesta que refuerza su apuesta por los ciclos de continuidad que, trimestre tras trimestre, han consolidado al espacio como un referente cultural en la ciudad.

La agenda, que dio comienzo la pasada semana, reúne una amplia variedad de actividades que abarcan disciplinas como la filosofía, la literatura, el pensamiento político, la historia, la poesía o el arte contemporáneo, con la participación de destacadas figuras como o Leonor Watling, Vicente Vallés, Manuel Jabois, Chantal Maillard, Antonio Lucas, La Mari de Chambao o Carlos García Galán, entre otros.

El ciclo ‘Vivir con Filosofía’, coordinado por José Carlos Ruiz, regresa con nuevas reflexiones junto a autoras y autores como Silvia Bardelás, Luna Miguel o Bernat Castany Prado. Por su parte, ‘Pensamiento Político’, coordinado por Manuel Arias Maldonado, abordará cuestiones clave de la actualidad con invitados como Francisco Rodríguez Fernández, Juan Jesús González o María Miyar.

La programación literaria mantiene su peso con el ‘Club de lectura’, coordinado por Vicente Luis Mora, que recorrerá obras de Herman Melville, Mercè Rodoreda o Robert Walser, y ‘Entrelíneas’, coordinado por Txema Martín, que acogerá la presentación de la nueva obra de Manuel Jabois. A ello se suman los ‘20/20/20: encuentros poéticos’, coordinados por Alberto Gómez, con voces como Chantal Maillard y Antonio Lucas.

El ciclo ‘Vida Pública’, coordinado por Luis Alegre, contará con la participación de Leonor Watling, mientras que ‘Diálogos de la España Constitucional’, dirigido por Teodoro León Gross, continuará analizando la actualidad política con invitados como Vicente Vallés o Ignacio Varela.

En el ámbito social y humanístico, ‘Demasiado Humanos’, coordinado por José Antonio Trujillo, ofrecerá reflexiones de la mano de María José Solano o Pedro Corral, mientras que ‘Historias de Málaga’, coordinado por Ana Pérez-Bryan, volverá a poner en valor el patrimonio y la memoria de la ciudad.

La programación se completa con ciclos como ‘Málaga Ida y Vuelta’, coordinado por Regina Sotorrío, con encuentros con La Mari de Chambao, María Esteve y Carlos García Galán; ‘Una por una: Íntimas y extrañas’, coordinado por María Navarro; ‘Correspondencias’, coordinado por Alfredo Taján; y ‘Who is Who?: Quién es quién en el mundo del arte’, coordinado por Mª Jesús Martínez Silvente.

Además, el centro acoge hasta el próximo 17 de mayo la exposición ‘Un viaje interior’, del fotógrafo Txema Rodríguez, una propuesta que recorre la Semana Santa en distintos municipios de la provincia de Málaga, ofreciendo un retrato íntimo y diverso de esta tradición.

Con esta propuesta, el centro cultural La Malagueta continúa impulsando una programación diversa y de calidad, basada en ciclos consolidados que cuentan con una gran acogida por parte del público y que fomentan el diálogo entre disciplinas y generaciones.

Todas las actividades tendrán lugar en Sala 001 con acceso libre y gratuito hasta completar aforo. La agenda completa puede consultarse en la web del centro.