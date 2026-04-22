Mayores

El Centro Comercial Rosaleda y el Distrito Palma-Palmilla se unen para poner en valor la labor de las asociaciones de mayores

El evento se desarrollará el sábado 25 en dos franjas: de 11:00h a 13:30h y de 17:30h a 20:00h

Redacción

Málaga |

El Centro Comercial Rosaleda y el Distrito Palma-Palmilla se unen para poner en valor la labor de las asociaciones de mayores
El Centro Comercial Rosaleda y el Distrito Palma-Palmilla se unen para poner en valor la labor de las asociaciones de mayores | Centro Comercial Rosaleda

El Centro Comercial Rosaleda, en estrecha colaboración con la Junta de Distrito Palma-Palmilla, presenta la jornada “Rosaleda Contigo: Nunca es tarde para empezar algo nuevo”. Este evento, que se celebrará el próximo sábado 25, nace con el firme propósito de visibilizar la extraordinaria labor social y cultural que realizan las asociaciones de mayores en el barrio.

Bajo la dinámica de “Rutas de Talleres Rosaleda”, el centro comercial cede su espacio para que estas entidades locales muestren el impacto positivo que generan en la comunidad. Los asistentes podrán conocer de primera mano el trabajo de la Asociación La Buena Gente, la Asociación Rosa Búlgara, Comunidades Nuestros Barrios y el Centro Social de Mayores Doctor Marañón, todas ellas piezas clave en el tejido social del distrito.

“El objetivo de esta jornada es que nuestros vecinos descubran que tienen a su disposición una red de apoyo y actividades increíble muy cerca de sus casas. Queremos rendir homenaje a la vitalidad de nuestras asociaciones de mayores y demostrar que el centro comercial es, ante todo, un punto de encuentro para la gente del barrio”, señalan desde la dirección del centro.

Un programa lleno de vida y tradición La jornada ofrecerá talleres gratuitos de 30 minutos donde se impartirán técnicas de artesanía como flores con limpiapipas, punto y croché, o el tradicional arte búlgaro de la Martenitsa. Además de aprender nuevas habilidades, los participantes podrán compartir experiencias en los descansos diseñados para fomentar la convivencia. El cierre de la jornada contará con el arte y la energía del grupo de baile de Carmen Burgos.

Horarios y participación: El evento se desarrollará el sábado 25 en dos franjas: de 11:00h a 13:30h y de 17:30h a 20:00h. Aunque la inscripción previa está disponible online, en la web del centro comercial, se reservarán plazas para inscripción presencial el mismo día del evento, facilitando así la participación de todos los vecinos interesados.

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