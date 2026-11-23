El Centro de personas sin hogar de San Juan de Dios en Málaga abrió sus puertas en 1991 y desde entonces ha proporcionado ayuda y apoyo a miles de personas con el propósito de dignificar sus vidas y ofrecerles recursos para salir de la situación del sinhogarismo. Allí se les ofrecen diferentes herramientas para superar esta situación y se les acompaña para iniciar esta nueva vida desde el apoyo social continuado.

Este dispone de 33 plazas de atención residencial temporal en régimen de pensión completa, tanto en el centro de acogida como en viviendas propias, atendiendo cada año a más de un centenar de personas. Además, trabaja con el programa de “Transición a la vida independiente”, en el que se ocupa de acompañar y velar por la convivencia en dos viviendas en las que cohabitan siete personas.

En lo que respecta al servicio de higiene, en 2025 un total de 595 personas se beneficiaron de 4.200 servicios de duchas, 1.700 de peluquería, 3.130 de lavandería y más de 8.500 de vestuario. Hasta 31 de octubre de 2026, se ha atendido a más de 80 en régimen de alojamiento con 9.883 estancias, y a 384 en el servicio de higiene, vestuario y lavandería, con 18.779 servicios en total.

Las solicitudes de atención se realizan a través de la Oficina de Apoyo a Personas sin Hogar ‘Puerta Única’ o por las Entidades Miembros de la Agrupación Local de Personas sin Hogar de Málaga.