El cartel de la Feria del Libro de Málaga huele a ‘Litoral’ en homenaje al centenario de la revista que consagró la Generación del 27

La 55 Feria del Libro de Málaga ya tiene cartel. Una edición señalada que también tendrá una imagen muy especial con un diseño con olor a mar que se asoma a la orilla para recordar la condición marinera de la capital, a la vez que homenajea la revista ‘Litoral’ al cumplirse el centenario de la publicación fundada en 1926 por Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, y que fue el buque insignia en el que navegaron los versos de la Generación del 27. El cartel lleva la firma de Estudio Santa Rita y anuncia que la fiesta de los libros se celebrará entre los próximos 30 de abril y 10 de mayo al borde del mar, en el Paseo del Parque.

‘Libros con olor a litoral’ es el lema de esta edición de la Feria del Libro, un espíritu que preside el cartel de inspiración marítima. Así, la doble condición mediterránea y poética de Málaga es compartida por la revista ‘Litoral’ que publicó la obra de Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre y José María Hinojosa, que, entre otros, dieron carta de naturaleza a la Generación del 27.

El personaje central del cartel es una joven de cabello rojizo que se inspira en ‘Jacinta la pelirroja’, el emblemático “poema en poemas” que José Moreno Villa publicó en ‘Litoral’ en 1929. Además de su reconocible cabellera, el cuerpo de esta Jacinta está realizado a partir de caracolas, conchas y piedras de la orilla que se sostienen en un delicado equilibrio, al igual que las palabras. La protagonista se asoma a un libro abierto, no solo para leer, sino para respirar su aroma, como si las páginas guardaran la sal del mar y la memoria del litoral. ¿Quién no ha olido nunca un libro?

Pregón y Premio Feria del Libro

La escritora malagueña Esther García Llovet será la encargada de dar la bienvenida a la 55 edición con el pregón inaugural. Autora de títulos como ‘Gordo de feria’, ‘Sánchez’ o ‘Spanish Beauty’, García Llovet es una de las voces literarias más singulares, coherentes e influyentes de nuestras letras, con un estilo propio que mezcla agudeza, mirada crítica y humor.

Por su parte, el Premio Feria del Libro recaerá esta 55 edición en Irreconciliables Festival Internacional de Poesía de Málaga, uno de los grandes eventos literarios de la capital y referencia nacional e internacional en su género. Coordinado por las escritoras, poetas y gestoras culturales Violeta Niebla y Ángelo Néstore, el certamen se ha consolidado como un punto de encuentro entre autoras y autores consolidados y nuevas voces, demostrando que la diversidad es una fuente de riqueza en lugar de conflicto. El homenaje a ‘Litoral’ y el premio a Irreconciliables convertirá la poesía en una de las líneas argumentales protagonistas de la gran fiesta del libro que se celebrará en el Paseo del Parque.