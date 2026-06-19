Canillas de Albaida se prepara para ‘sanjuanear’ en la romería del último domingo de junio

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín; la alcaldesa de Canillas de Albaida, Encarnación Pareja; el concejal de Turismo, Luis López; la concejala de Fiestas, Concepción Ruiz y Juan Carlos Trujillo, y Erica Chico, miembros del Club Locos de la Colina han presentado el programa de actos de la Romería de San Juan que tendrá lugar el domingo 28 de junio.

“Nuestro pueblo ya se prepara para una de las fiestas que más disfrutamos por todo lo que representa: por la devoción al santo, por el maravilloso entorno en el que tiene lugar y porque convivimos todos los canilleros y canilleras: jóvenes, mayores, vecinos, amigos, familia y visitantes de otros pueblos o ciudades”, ha destacado Martín que además es teniente alcalde de Canillas de Albaida.

“Cumpliremos con la tradición, que en nuestro pueblo, por San Juan, hay que lavarse el rostro en la fuente de El Chorrillo antes de que el agua reciba los primeros rayos del sol. Después, se debe mojar en ella una ramita de mastranto y pasarla por el torso, llevándola consigo el resto del día, como amuleto antiguo contra males nuevos”, ha relatado el presidente de la institución comarcal invitando a la romería “donde se disfruta de la música, de la gastronomía y de un domingo de ‘sanjuaneo’ entre canilleros y canilleras a pie del Parque Natural Sierras Tejeda, Almijara y Alhama”.

El concejal de Turismo, Luis López, ha recordado el origen de estas fiesta que “se remonta a tiempos remotos cuando los vecinos cogían lo que tenían en la nevera de casa y se iba al campo a pasar el día en familia”. “Así que mientras que en otros lugares comienzan de noche la Fiesta de San Juan saltando hogueras, en Canillas de Albaida lo hacemos al contrario: antes de que salga el sol y refrescándonos con agua fresca del río”, ha contado como curiosidad López para quien esta festividad conjuga fe, fiesta y solidaridad”

El edil de Turismo también ha puesto la belleza del entorno considerado “nuestro pequeño tesoro por donde pasa el río Turbilla, que dispone de pozas de agua para los más atrevidos, fuentes, barbacoas, mucha vegetación y punto de partida de otros senderos para quien quiera alargar el camino”.

La alcaldesa, Encarnación Pareja ha sido la encargada de dar a conocer el programa de actos “de una de las festividades con más tradición de nuestro pueblo”, que comenzará a las diez de la mañana con la misa romera en la Ermita de Santa Ana – construida sobre los restos del castillo - acompañada por el Coro Romeros del Rosario. Desde la ermita, partirá la romería hasta la zona recreativa de la Fábrica de La Luz donde tendrá lugar el almuerzo compuesto por una paella y bebida que tendrá un coste de cinco euros. “En Canillas de Albaida siempre se ha celebrado esta fiesta popular , y desde hace seis años le hemos imprimido un carácter benéfico porque Canillas de Albaida es un pueblo solidario. Hasta la fecha hemos colaborado con diferentes asociaciones para colaborar en la investigación de diferentes enfermedades y este año será para Juan Carlos Trujillo miembro del Club Locos de la Colina para que pueda adquirir una silla de rueda adaptada para que pueda continuar practicando deporte.

“Juan Carlos es un ejemplo de lucha y de fuerza. Participa en todas las carreras posibles, tanto es así, que este año ha vuelto a la 101 de Ronda bajando en cinco horas su marca al conseguirlo en algo más de 16 horas. En Canillas de Albaida estamos muy orgullosos de este deportista de nuestro club, Los Locos de la Colina”, ha elogiado la regidora.

Durante el día actuará Miguel Botana, se elegirá al romero y a la romera mayor junto a sus damas y habrá corrida de cintas a caballo con premio al mejor corredor amenizada por la Banda de Música Municipal de Canillas de Albaida. También habrá un reconocimiento para la mejor carroza engalanada.

“Invitar a todas los axárquicos y axárquicas a vivir un San Juan diferente en el que se mezcla la tradición, la alegría, la convivencia y la solidaridad. Además lo disfrutamos en el campo, con buena gastronomía, música y sobre todo, con buena gente”, ha finalizado la alcaldesa agradeciendo la colaboración al Coro Romeros del Rosario, a la Asociación de Mujeres ‘La Albaida que este año gestionarán la barra, a la Banda de Música de Canillas de Albaida y al Grupo Parroquial.