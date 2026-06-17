CELEBRACIÓN

Canillas de Albaida se prepara para ‘sanjuanear’ en la romería del último domingo de junio

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín; la alcaldesa de Canillas de Albaida, Encarnación Pareja; el concejal de Turismo, Luis López; la concejala de Fiestas, Concepción Ruiz y Juan Carlos Trujillo, y Erica Chico, miembros del Club Locos de la Colina han presentado el programa de actos de la Romería de San Juan que tendrá lugar el domingo 28 de junio.

Isabel Naranjo