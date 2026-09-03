Los Campus de Fundación Unicaja reúnen a 6.700 jóvenes este verano

Desde su apertura el 24 de junio y hasta su clausura el 1 de septiembre, los campamentos de verano de la Fundación han acogido a jóvenes de entre 7 y 16 años procedentes de prácticamente todas las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, así como participantes de hasta 18 nacionalidades, de países como Italia, Bélgica, Estados Unidos, Polonia, Reino Unido, entre otros.

El desarrollo de esta actividad se convierte una temporada más en un destacado promotor de empleo joven en Andalucía. Este verano se han ofertado más de medio millar de puestos de trabajo entre monitores, socorristas, animadores, técnicos audiovisuales y especialistas en deportes verticales, entre otros. Además, 80 empresas proveedoras han contribuido con alguno de sus servicios directa o indirectamente al funcionamiento de los campamentos.

Los Campus han ofrecido un centenar de propuestas lúdico-deportivas, entre ellas actividades náuticas, de aventura, tecnificación deportiva, aprendizaje de idiomas, videojuegos y creatividad digital, y veladas nocturnas y animación matinal. Este año como novedad, a las visitas de los jugadores y las jugadoras del Unicaja Baloncesto a Campus Baloncesto, se ha

sumado también la visita del creador de contenido Spok Sponha a Tech&Play Camp, que compartió su experiencia personal y profesional en torno al mundo de los videojuegos y participó en diferentes actividades junto a los asistentes-