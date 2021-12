El olivar continúa siendo el cultivo mayoritario, mientras que el porcino blanco y la cabra predominan en la ganadería.

El campo malagueño consigue mantener los niveles de facturación pero exige recursos hídricos

El presidente de ASAJA Málaga, Baldomero Bellido, ha presentado ante los medios de comunicación el Balance Agrario de la provincia de Málaga de 2021. Este año, no sólo no ha supuesto una mejora de la dramática situación que teníamos en 2020 acrecentada por la pandemia, si no que ha conllevado un claro empeoramiento. Los incrementos de costes en los últimos meses han sido desmesurados, con un aumento de la energía del 270%, un 40% de los plásticos, el 30% en los piensos y un 230% de los fertilizantes.