Campillos vivirá en septiembre su 29ª Carrera Urbana

El próximo 12 de septiembre, Campillos acogerá la XXIX Carrera Villa de Campillos, una cita deportiva que recorrerá un trazado aproximado de 8.800 metros por las calles del municipio. La prueba forma parte del XXXIV Circuito Provincial de Carreras Populares organizado por la Diputación de Málaga, consolidándose como una de las competiciones destacadas del calendario atlético local.



La competición contará con las categorías prebenjamín (500 metros), benjamín (1.000 metros), alevín (1.500 metros), infantil (2.000 metros), cadete (2.000 metros), juvenil, júnior, promesa, sénior y máster, estas cinco últimas con un recorrido de 8.800 metros. Las pruebas de las categorías base darán comienzo a las 18:00 horas, mientras que la salida de las categorías juvenil, júnior, promesa, sénior y máster está prevista para las 18:45 horas. Los participantes de estas últimas categorías completarán un circuito urbano de 4,4 kilómetros, al que deberán dar dos vueltas para cubrir la distancia total de la carrera.



Los tres primeros clasificados en la categoría masculina y femenina recibirán un premio metálico de 100, 60 y 40 euros. Además, habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, así como para los tres primeros clasificados locales en categoría masculina y femenina. También se entregará un trofeo al corredor y a la corredora locales más veteranos en terminar la carrera.



El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el lunes 7 de septiembre y deberá formalizarse a través de la web de la Federación Andaluza de Atletismo (https://web.faalive.com/inscriptions/239). La cuota de participación será de 9 euros para los adultos y 3 euros para infantil. Además, las 150 primeras personas que completen su inscripción recibirán una camiseta conmemorativa de la prueba.



La recogida de dorsales se hará el día 12 de septiembre, de 17:00 a 17:50 en la explanada del Ayuntamiento.