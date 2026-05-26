Brisa Studio 2026: el laboratorio de ideas que redefine el pulso de Brisa Festival

Entender la música en vivo hoy en día exige ir mucho más allá del mero escaparatismo de los grandes escenarios; exige pensamiento, accesibilidad y la construcción de un tejido de base sólido. Bajo esta premisa, Brisa Festival reformula este año las dinámicas del macroevento convencional para consolidar un modelo cultural integrado y plenamente consciente de su territorio. El verdadero motor periférico y conceptual de esta propuesta es Brisa Studio, el encuentro de formación y debate sectorial que sitúa a Málaga en el núcleo de la reflexión sobre el futuro de la industria musical contemporánea. Antes de que las grandes bandas empiecen a sonar junto al mar, esta iniciativa funcionará los días 16 y 17 de julio en la Fábrica de Cervezas Victoria, consolidándose como un laboratorio indispensable para desarmar la maquinaria del sector y aportar herramientas de supervivencia a creadores, managers y agentes culturales en desarrollo.

A lo largo de dos jornadas de análisis intensivo, el programa de Brisa Studio pondrá el foco en la cruda realidad y los retos cotidianos del artista actual. La primera jornada, el miércoles 16 de julio, arrancará abordando la gestión institucional con la ponencia de Pablo Martitegui Roldán (SGAE) sobre los derechos orientados a proyectos emergentes. Acto seguido, el periodista musical Arturo Paniagua planteará una cuestión vital en su charla “Cómo se construye una carrera cuando nadie te está esperando”, una profunda disección sobre la visibilidad en tiempos de sobreinformación, mientras que la abogada María José Pérez desgranará las claves prácticas y las particularidades jurídicas de la contratación de artistas para actuaciones en vivo. La tarde del miércoles se adentrará en el terreno de las marcas y el día a día de las bandas de la mano de Lolo Aznar (Jägermusic), quien desmitificará las alianzas comerciales explicando cómo pasar de un primer acuerdo a un partnership real, dejando el cierre de la jornada a la valiosa experiencia de Keina García con su ponencia “Tengo un grupo (y nadie nos explicó lo demás)”.

El jueves 17 de julio, Brisa Studio continuará explorando las vanguardias y la letra pequeña de la industria. La mañana comenzará con Rubén Gutiérrez del Castillo, quien detallará los programas de ayudas disponibles de la Fundación SGAE. La creación pura y su relación con las nuevas tecnologías se debatirá en la sesión del compositor Miguel Marcos, titulada “Escribir canciones en tiempos de IA. El compositor de prompts y la dictadura del algoritmo”. El apartado técnico y logístico quedará cubierto por Ana López Menadas (Primavera Sound) con una guía práctica para elaborar correctamente un rider técnico y de hospitalidad, dando paso por la tarde a la intervención de Jorge Martínez Hurtado, quien analizará los riesgos digitales en la conferencia “Hack the Music: del backstage a la brecha de seguridad”. Como broche de oro a este espacio de pensamiento, Sebas Alonso (Jenesaispop) ofrecerá una clase de estilo imprescindible titulada “10 maneras de llamar la atención de un medio de comunicación”, analizando la siempre compleja relación entre la prensa musical y los nuevos proyectos. Las inscripciones para asistir a estas jornadas ya se encuentran disponibles a través de Aquí

Todo este ecosistema de agitación cultural, que mantiene su carácter solidario a beneficio de Cruz Roja, sirve como antesala teórica a un festival que se expande por los barrios malagueños con el ciclo «Brisa en tu barrio» y que este año sella una alianza estratégica con la Fundación ”la Caixa” y la Fundación Music for All para garantizar la accesibilidad universal y la plena inclusión física y cognitiva. Como culminación, las jornadas principales de Brisa Festival se trasladarán del 23 al 25 de julio al Dique de Levante del Puerto de Málaga, un recinto con un aforo diario de 15.000 personas que equilibrará el peso de nombres consagrados con la urgencia de los nuevos discursos de la región, y cuyas entradas ya se pueden adquirir en www.brisafestival.com.

La jornada inaugural del jueves 23 de julio estará marcada por la memoria pop y el baile, albergando la última comparecencia de Love of Lesbian en la ciudad ante su anunciado retiro, flanqueados por las melodías de David Otero, la personalísima mirada urbana de Barry B y la electrónica melancólica de Hot Chip DJ Set, además de un escenario Málaga que completará el día otorgando el protagonismo a los proyectos de Monte Ventura, Pilu, Pequeño Mal y Something about Tsunamis.

El viernes 24 de julio el certamen acelerará el ritmo entrelazando el magnetismo escénico de Amaia, el rock vigoroso de León Benavente, y las solventes propuestas de Siloé, Soleá Morente, Samuraï, Merino y Sarria, expandiendo el escaparate portuario de alto voltaje con las actuaciones de las bandas de la región Maenoba, Vis Viva, Wasabi Cru, Sara Rais, Scandinavia y Corazón Inverso.

Finalmente, la clausura del sábado 25 de julio será una celebración de guitarras orgánicas y oficio escénico con los 30 años de carretera de M-Clan, la intensidad folk de La M.O.D.A., los 35 años de militancia techno-pop de OBK, el cancionismo de Pignoise, la ironía de Ángel Stanich y la honestidad interpretativa de Sienna. El talento de la comunidad alcanzará su máxima expresión en esta última fecha con un despliegue total que sumará los directos de RBT, The Ripples, Javypablo, Anadie, La Trinidad, Idaira Siles, Guarino, Nina Raku y Bravo Bravo, ratificando al festival como un modelo cultural plenamente consciente del territorio que habita.

Programación Brisa Studio 2026:

Miércoles 16 de julio: 11:00 h – Pablo Martitegui Roldán (SGAE): “SGAE y la gestión de los derechos orientados a artistas emergentes” | 12:00 h – Arturo Paniagua: “Cómo se construye una carrera cuando nadie te está esperando” | 13:00 h – María José Pérez: “La contratación de artistas para actuaciones en vivo: claves prácticas y particularidades según el tipo de evento” | 17:00 h – Lolo Aznar: “Patrocinios y artistas emergentes: de tu primer acuerdo a un partnership real” | 18:00 h – Keina García: “Tengo un grupo (y nadie nos explicó lo demás)”.

Jueves 17 de julio: 11:00 h – Rubén Gutiérrez del Castillo (Fundación SGAE): “Programas de ayudas de la Fundación SGAE a los que se pueden acoger” | 12:00 h – Miguel Marcos: “Escribir canciones en tiempos de IA. El compositor de prompts y la dictadura del algoritmo” | 13:00 h – Ana López Menadas: “Paso a paso: cómo hacer tu rider técnico y de hospitalidad” | 17:00 h – Jorge Martínez Hurtado: “Hack the Music: del backstage a la brecha de seguridad” | 18:00 h – Sebas Alonso (Jenesaispop): “10 maneras de llamar la atención de un medio de comunicación”.

Información Agenda Cultural:

Evento: Brisa Festival 2026.

Fechas: 23, 24 y 25 de julio.

Ubicación: Dique de Levante del Puerto de Málaga.

Acceso: Abonos y entradas por días ya a la venta en www.brisafestival.com

Jueves 23 de julio: David Otero, Barry B, Love of Lesbian, Hot Chip DJ Set, Monte Ventura, Pilu, Pequeño Mal y Something about Tsunamis.

Viernes 24 de julio: Merino, Samuraï, Soleá Morente, Sarria, León Benavente, Amaia, Siloé, Maenoba, Vis Viva, Wasabi Cru, Sara Rais, Scandinavia y Corazón Inverso.

Sábado 25 de julio: Sienna, Ángel Stanich, Pignoise, M-Clan, La M.O.D.A., OBK, RBT, The Ripples, Javypablo, Anadie, La Trinidad, Idaira Siles, Guarino, Nina Raku y Bravo Bravo.

Brisa Festival es una iniciativa solidaria a beneficio de Cruz Roja que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial de Málaga y el patrocinio principal de Málaga de Moda, Turismo Costa del Sol, Cervezas Victoria, Mini Automotor, Puerto de Málaga, Fundación Music for All, y CaixaBank como Partner Estratégico. Además, cuenta con Ingresse como Ticketing Partner y los patrocinios de Ricola, Famadesa, Serconsa, Autocares Ríos, Montosa, Grupo Cabello y Go Rest. Colaboran Europa FM como radio oficial del Festival y Diario Sur y El Español de Málaga como Partners Media.

Toda la información sobre los eventos de Brisa Festival y la venta de entradas está disponible en www.brisafestival.com, así como en las redes sociales oficiales.