Barry B cierra el cartel de Luna Sur en Marenostrum Fuengirola 2026

Barry B se enamoró de la música como un hooligan y desde sus días en Aranda de Duero (Burgos) fue construyendo su personalidad artística entre bandas locales y experiencias que marcaron su filosofía. Tras experimentar en 2019 con sonidos frescos, encontró finalmente su camino en el rock, asentando la personalidad que hoy define su propuesta y estilo.

En 2024 lanzó su álbum debut ‘’CHATO’’ con Universal Music, combinando vanguardia y raíces. Este álbum incluyó su tan sonada colaboración con Carolina Durante en ‘Yo pensaba que me había tocado Dios’, que ya se ha convertido en un himno. Aquí emprendió una gira con un directo potente que lo hizo destacar en el panorama nacional, posicionándolo como una de las voces más magnéticas de su generación.

A finales de 2025 presentó su EP ‘’INFANCIA MAL CALIBRADA’’, con letras desgarradoras, dando inicio a su ‘Infancia Mal Calibrada Tour. Arrancó con tres Rivieras en Madrid agotadas, donde ha llevado su directo a otro nivel, mostrando una ambición escénica y artística innegable. En enero de 2026 ha arrancado una nueva gira de salas en España, México y UK, con una acogida excepcional y recintos prácticamente agotados. A lo largo de 2026, el proyecto continuará su recorrido en festivales y seguirá su expansión internacional.

Barry B ya se encuentra preparando su siguiente proyecto, que llegará tras la gira de IMC y abrirá un nuevo capítulo en su trayectoria. Inaugurará una nueva gira en 2027 con “The Barry B Show 2027” con el 23 de enero de 2027 en el Movistar Arena Madrid y el 8 de enero de 2027 en el Sant Jordi Club de Barcelona.

Organizado por La Rock Entertainment, Fox Group y Concert Tour, Luna Sur mantiene su apuesta por una experiencia completa que va más allá de la música. El recinto contará nuevamente con una zona gastronómica, con diferentes puestos de comida que permitirán al público disfrutar de una amplia variedad de sabores desde primera hora de la tarde.

Desde sus inicios, el festival ha buscado entrelazar la música con el entorno natural y patrimonial de Marenostrum Fuengirola, creando una atmósfera única junto al mar. Una filosofía que se ha visto reflejada en ediciones anteriores, por las que han pasado artistas de la talla de Vetusta Morla, Viva Suecia, Arde Bogotá o The Kooks, entre otros.

Con motivo de su quinto aniversario, las entradas ya se encuentran a la venta desde 35€ + gastos de gestión a través de la web oficial: https://marenostrumfuengirola.com

El cartel se completará próximamente con el anuncio del artista sorpresa, en una edición muy especial que promete convertir la tarde del martes 18 de agosto en una cita imprescindible del verano.