Banco Mediolanum impulsa su presencia en Málaga con la apertura de una nueva Family Bankers’ Office

Con esta apertura, Banco Mediolanum consolida su apuesta por la zona sur de España, donde, entre Andalucía y Extremadura, ya cuenta con 284 Family Bankers que ofrecen un servicio cercano, diferencial y adaptado a las necesidades y objetivos de cada etapa de la vida de sus clientes.

El edificio, de 550 m² distribuidos en cinco plantas, incluye parking privado, patio exterior, 11 despachos, una sala de juntas y un espacio open office pensado para que los 18 Family Bankers que actualmente desarrollan su labor en Málaga puedan seguir desempeñándola con la máxima eficiencia y comodidad. Destaca además la Sala Ennio Doris, nombre del fundador de Grupo Mediolanum, equipada con la última tecnología audiovisual y concebida como punto de encuentro con los clientes.

“Este nuevo centro, desarrollado gracias al impulso de profesionales como Epifanio La Porta y Baldomero García, es un claro exponente de la apuesta estratégica de Banco Mediolanum por impulsar el crecimiento de la entidad, tanto en número de clientes como de asesores financieros, y reforzar y ampliar así nuestra presencia en el sur de España. Además, Málaga es, en particular, una oportunidad clave: por su dinamismo económico y por su potencial de desarrollo. Queremos ofrecer tanto a nuestros profesionales como a nuestros clientes un espacio innovador, moderno y plenamente orientado al asesoramiento personalizado de calidad”, subraya Pablo Lora, responsable de Banco Mediolanum en la Zona Sur.

La entidad, que suma ya 82 Family Bankers’ Offices en España, reafirma así su estrategia de expansión y presencia territorial, así como el refuerzo de su red de asesores financieros en Andalucía, proporcionando un entorno profesional que fomenta la innovación, la cercanía y la excelencia en el servicio.

BANCO MEDIOLANUM

Banco Mediolanum (www.bancomediolanum.es) es la entidad española del Grupo Mediolanum, grupo bancario europeo que desarrolla su actividad de asesoramiento financiero personal y servicios financieros a través de su red de Family Bankers.

Grupo Mediolanum cuenta en Europa con más de 1.980.000 clientes asesorados por más de 6.600 Family Banker® y con unos recursos totales de clientes de más de 144.000 millones de euros.