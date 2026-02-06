El Ayuntamiento de Monda hace balance de las actuaciones de mejora en la movilidad de la población

Tras las lluvias torrenciales del pasado 4 de enero en Monda, el Ayuntamiento ha centrado los trabajos en restablecer la movilidad y mejorar la accesibilidad en enclaves como Arroyo Viejo y Cuesta de las Herreras, además de intervenciones específicas en la Fuente de los Morales, en Alpujata.

Aun así, el balance municipal ha dejado claro que algunas incidencias en parajes de la población persisten, pero cuya reparación definitiva excede la capacidad económica del Ayuntamiento.

La alcaldesa de Monda, María Fernández, ha señalado que, afortunadamente, la borrasca Leonardo no ha provocado daños en el municipio ni ha agravado los desperfectos provocados hace un mes. Además, la alcaldesa ha recordado que el Ayuntamiento de Monda ha solicitado la declaración de zona catastrófica y mantiene un contacto permanente con la Junta de Andalucía, la Diputación y el Gobierno central.