El Ayuntamiento de Málaga inaugura la escultura 'homenaje a José Ruiz Blasco'

El Ayuntamiento de Málaga ha inaugurado la escultura ‘Homenaje a don José Ruiz Blasco’ realizada por el artista Xavier Vilató. La obra, que está dedicada al padre de Picasso, está ubicada en el entorno de la Escuela de Bellas Artes.

Se trata de una pieza realizada en bronce y tiene una altura de 2 metros y un diámetro de 4 metros. El escultor, nieto de Lola, hermana del artista malagueño, donó la obra a la ciudad para recordar la figura de su bisabuelo y el origen de su familia.

José Ruiz Blasco nació en Málaga en 1838 y desde siempre su vida estuvo marcada por la actividad artística. Fue alumno de Bellas Artes y también profesor, además de director y conservador del museo municipal hasta 1891, cuando se trasladó a vivir con su familia a La Coruña para continuar con su carrera como docente en la Escuela de Bellas Artes Eusebio da Guarda. En 1895, se mudó a Barcelona para seguir enseñando en la Escola Llotja hasta el final de su vida.