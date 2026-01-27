Cultura

Arturo Díez Boscovich dirige Notas de Cine, con la soprano Berna Perles como artista invitada el 7 y 8 de febrero en el Teatro del Soho CaixaBank

La orquesta Larios Pop del Soho rinde homenaje al séptimo arte

Redacción

Málaga |

Bajo la dirección musical del maestro Arturo Díez Boscovich, más de 60 integrantes de la orquesta sinfónica Larios Pop del Soho ofrecerán el próximo 7 y 8 de febrero el concierto Notas de Cine, en el Teatro del Soho CaixaBank. Un recorrido por las inolvidables bandas sonoras más emblemáticas del séptimo arte, como Star Wars, Lo que el viento se llevó, Jurassic Park o La La Land. Un destacado repertorio de grandes éxitos que reúne a compositores tan legendarios como John Williams, Max Steiner, Vangelis o Monty Norman, entre muchos otros.

Además, el concierto contará con la artista invitada Berna Perles. La soprano malagueña pondrá voz a dos de los temas musicales de la noche: Titanic Suite del compositor James Horner y el Réquiem de la película Urubú, compuesta por el mismo Arturo Díez Boscovich.

Como es habitual, Antonio Banderas firmará la dirección artística del espectáculo, ofreciendo al espectador imágenes que acompañarán el hilo musical del concierto. Una cita muy especial donde el público podrá revivir inolvidables bandas sonoras de la historia del cine.

Funciones: Sábado 7 y domingo 8 de febrero a las 19:00h

Precio: Desde 25 euros.

