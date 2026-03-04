Apecom presenta el informe de la inversión publicitaria de marcas y Administraciones Públicas en Andalucía durante 2025

El Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga acogerá el próximo miércoles 11 de marzo a las 12.00 horas la presentación del informe “La inversión publicitaria en Andalucía 2025. Conoce cómo invirtieron en publicidad las marcas y la Administración Pública y tendencias”. Durante el encuentro, organizado por la Asociación de Publicistas, Empresas de Comunicación y Marketing de Málaga (Apecom), la consultora Infoadex presentará los estudios de inversión de las marcas en publicidad mientras que La Fede (Asociación de Empresas de Comunicación) se centrará en la inversión generada a partir de los Concursos de Publicidad y Comunicación de la Administración Pública.

El encuentro contará con la presencia y participación entre otros de Ignacio Luque, presidente de Apecom; Salvador Toscano, presidente de Aeps (Asociación de Empresas de Publicidad de Sevilla); Patricia Sánchez y Pedro Villa, CEO y COO de Infoadex, respectivamente, así como Elia Méndez, Directora General de La Fede y Fernando Montañés, director del estudio y Responsable de Investigación de La Fede.

El programa completo se puede consultar en el siguiente enlace. La entrada será libre y gratuita previa INSCRIPCIÓN AQUÍ.