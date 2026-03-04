Balance Inversiones Publicitarias

Apecom presenta el informe de la inversión publicitaria de marcas y Administraciones Públicas en Andalucía durante 2025

El estudio, que será presentado el próximo miércoles 11 de marzo en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, ofrecerá los datos relativos tanto a la inversión de las marcas como de las instituciones públicas, gracias a Infoadex y La Fede

Redacción

Málaga |

Apecom presenta el informe de la inversión publicitaria de marcas y Administraciones Públicas en Andalucía durante 2025
Apecom presenta el informe de la inversión publicitaria de marcas y Administraciones Públicas en Andalucía durante 2025 | Asociación de Publicistas, Empresas de Comunicación y Marketing de Málaga (Apecom)

El Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga acogerá el próximo miércoles 11 de marzo a las 12.00 horas la presentación del informe “La inversión publicitaria en Andalucía 2025. Conoce cómo invirtieron en publicidad las marcas y la Administración Pública y tendencias”. Durante el encuentro, organizado por la Asociación de Publicistas, Empresas de Comunicación y Marketing de Málaga (Apecom), la consultora Infoadex presentará los estudios de inversión de las marcas en publicidad mientras que La Fede (Asociación de Empresas de Comunicación) se centrará en la inversión generada a partir de los Concursos de Publicidad y Comunicación de la Administración Pública.

El encuentro contará con la presencia y participación entre otros de Ignacio Luque, presidente de Apecom; Salvador Toscano, presidente de Aeps (Asociación de Empresas de Publicidad de Sevilla); Patricia Sánchez y Pedro Villa, CEO y COO de Infoadex, respectivamente, así como Elia Méndez, Directora General de La Fede y Fernando Montañés, director del estudio y Responsable de Investigación de La Fede.

El programa completo se puede consultar en el siguiente enlace. La entrada será libre y gratuita previa INSCRIPCIÓN AQUÍ.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer