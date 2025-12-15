Antonio Orozco por primera vez en Marenostrum Fuengirola

Antonio Orozco llegará por primera vez a Marenostrum Fuengirola con su nueva etapa en directo “La Gira de tu vida”. Esta nueva propuesta pone al público en el centro del relato reconociendo la importancia que sus vivencias han tenido en el desarrollo de la carrera del artista.

Además, Paco Candela, quien celebrará sus treinta años en los escenarios con los asistentes que quieran acercarse a disfrutar del arte del cantante, actuará el 15 de mayo de 2026, en el castillo Sohail de Fuengirola. El “cantaor del pueblo” regresará al mismo escenario donde agotó todas sus entradas los años 2018, 2021 y 2024.

Entradas ya disponibles en https://marenostrumfuengirola.com/.